43-летняя супермодель Наталья Водянова собрала роскошную тусовку в Третьяковской галерее 0 385

Lifenews
Дата публикации: 07.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В свои года Наташа, мать 5 детей - свежа и хороша.

В свои года Наташа, мать 5 детей - свежа и хороша.

Мировые и российские знаменитости способствуют особенным деткам.

На днях в Москве Государственной Третьяковской галерее на Кадашевской набережной прошёл праздничный концерт в честь 20-летия фонда "Обнажённые сердца". Мероприятие посетили Ксения Собчак, Яна Рудковская, Павел Табаков, Юлия Хлынина, Аня Чиповская и другие.

Гости услышали живые интерпретации известных треков с чтениями и авторскими музыкальными решениями. На сцене выступили Аня Чиповская, Павел Табаков, Юлия Хлынина, Антон Богданов, группа "Стоунд", Борис Фрумкин и другие участники программы.

Фонд "Обнажённые сердца", который основала Наталья Водянова, уже много лет помогает людям с аутизмом и другими нарушениями развития, а также их семьям. Команда обучает специалистов современным методикам и продвигает инклюзивность в образовании, трудоустройстве и досуге. За более чем два десятилетия поддержку фонда получили 32 тысячи детей, молодых взрослых и их близких.

Недавно Наталья Водянова стала лицом капсульной коллекции 12 Storeez "Hearts & Storeez", 10% от продажи которой будут направлены на помощь подопечным благотворительного фонда "Обнажённые сердца". Организация, которую модель основала в 2004 году, помогает детям с особенностями развития и их семьям.

На съёмке супермодель примерила изделия из новой коллекции: комбинацию и брючный костюм из розового шёлка, тренч из португальской ткани, льняной жакет и другие вещи. Также Наталья организовала и провела вечер по сбору средств для фонда Naked Heart France в Париже, на котором собрались гости из мира моды, кино, искусства — дизайнеры Оливье Рустен, Кристиан Лубутен, Джамбаттиста Валли, российская бизнесвумен Оксана Бондаренко, футболист Килиан Мбаппе и многие другие.

Бывший муж Водяновой — британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман, младший единокровный брат миллиардера Кристофера Портмана, 10-го виконта Портмана. Как принадлежавшие к семье пэров, но сами не имевшие титула, Водянова (в течение её нахождения в браке) и её муж пользовались обращением достопочтенный (-ая). В 2010 году в СМИ появились сообщения о предстоящем разводе Водяновой и Портмана, а в июне 2011 года Водянова объявила, что супруги больше не живут вместе. В браке появились сын Лукас Александр (род. 22 декабря 2001), дочь Нева (род. 24 марта 2006, названа в честь реки, но с ударением на первый слог), сын Виктор (род. 13 сентября 2007, назван в честь деда).

Нынешний муж — Антуан Арно, французский бизнесмен, генеральный директор Berluti, сын мультимиллиардера Бернара Арно. Вместе с 2011 года, помолвлены с весны 2019 года. 19 сентября 2020 года заключили брак в мэрии Парижа. Дети, рождённые от Антуана Арно: сын Максим (род. 2 мая 2014), сын Роман (род. 4 июня 2016).

#благотворительность #мода #бизнес #музыка #семья #знаменитости #Наталья Водянова #события
Видео