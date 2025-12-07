Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Немецкие археологи раскопали еврейский квартал в центре Берлина 0 273

Lifenews
Дата публикации: 07.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Теперь наследие влиятельной общины будет тщательно изучено.

Теперь наследие влиятельной общины будет тщательно изучено.

В годы нацистского режима все эти здания были насильно отобраны.

В Германии, в историческом центре Берлина археологи обнаружили последние сохранившиеся фрагменты довоенной застройки на территории нынешнего Форума Маркса и Энгельса. Команда, под руководством археолога Герсона Йойте. исследует и документирует подвалы домов вдоль бывшей улицы Бургштрассе — места, где до Второй мировой войны проживали десятки еврейских семей.

Рассказывается, что на этой улице размещались важные объекты еврейской жизни, в частности известный отель «Король Португалии», который имел собственную синагогу и кошерную кухню. В годы нацистского режима все эти здания были насильно отобраны у еврейских владельцев, а после войны большинство из них исчезло из-за разрушения и застройки периода ГДР.

evrei.png

Среди недавних находок — остатки дома №20, принадлежавшего лауреату Нобелевской премии Рихарду Вильштеттеру, а также сооружения коллекционера Филиппа Коссака, благодаря которому в Берлине сохранились уникальные почтовые марки.

После завершения археологических работ территорию планируют перепланировать: здесь появятся новые лестницы и пандусы к набережной Шпрее.

Однако часть историков критикует подход городских властей. По словам городского исследователя Бенедикта Гебеля, около 20% земли в этом районе так и не были справедливо возвращены наследникам, а компенсации, если и предоставлялись, составляли лишь «несколько процентов от фактической стоимости».

Читайте нас также:
#история #война #археология #Берлин #нацизм #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Леди Гага получила собственный арт-объект на пляже в Рио-де-Жанейро
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Изображение к статье: Эмоциональное выгорание в паре: как стресс разрушает близость
Изображение к статье: Кайли Миноуг устроила безумную рождественскую вечеринку в Риге Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1
Изображение к статье: Его настоящее имя - Александр Владимирович Медведев. Иконка видео
Lifenews
2
Изображение к статье: Урожай удался на славу: сбор зерна в мире впервые превысит 3 млрд тонн
Бизнес
Изображение к статье: «Раздвигая» потолки зарплат
Политика
Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео