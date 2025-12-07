В годы нацистского режима все эти здания были насильно отобраны.

В Германии, в историческом центре Берлина археологи обнаружили последние сохранившиеся фрагменты довоенной застройки на территории нынешнего Форума Маркса и Энгельса. Команда, под руководством археолога Герсона Йойте. исследует и документирует подвалы домов вдоль бывшей улицы Бургштрассе — места, где до Второй мировой войны проживали десятки еврейских семей.

Рассказывается, что на этой улице размещались важные объекты еврейской жизни, в частности известный отель «Король Португалии», который имел собственную синагогу и кошерную кухню. В годы нацистского режима все эти здания были насильно отобраны у еврейских владельцев, а после войны большинство из них исчезло из-за разрушения и застройки периода ГДР.

Среди недавних находок — остатки дома №20, принадлежавшего лауреату Нобелевской премии Рихарду Вильштеттеру, а также сооружения коллекционера Филиппа Коссака, благодаря которому в Берлине сохранились уникальные почтовые марки.

После завершения археологических работ территорию планируют перепланировать: здесь появятся новые лестницы и пандусы к набережной Шпрее.

Однако часть историков критикует подход городских властей. По словам городского исследователя Бенедикта Гебеля, около 20% земли в этом районе так и не были справедливо возвращены наследникам, а компенсации, если и предоставлялись, составляли лишь «несколько процентов от фактической стоимости».