Посвящен фильм знаменитому латвийскому женскому баскетбольному клубу из Риги, название которого «ТТТ» расшифровывается скромно («Трамвайно-троллейбусный трест»). И который стал самым титулованным клубом не только Латвии и СССР, но и Европы.

Ульяну сыграет мужчина

Чем может Латвия гордиться в области спорта в свой недавний день рождения. Правильно, рассказом о мужской латвийской баскетбольной команде, выигравшей в 1935 году первый в истории чемпионат Европы и ее главном тренере Валдемаре Бауманисе. Об этом в 2012 году режиссер Айгар Граубе снял отличный фильм «Команда мечты 1935». Возможно, когда-нибудь снимут фильм и о недавнем достижении хоккеистов, когда в 2023 году сборная Латвии завоевала бронзу на чемпионате мира по хоккею.

Но если первое достижение произошло во время времен первой независимой республики, то второе - уже в нынешние времена. Достижения латвийского спорта в советское время экранизировать было как-то боязно... А ведь созданный в 1958 году «ТТТ Рига» девятнадцать раз получала кубок чемпионов Европы! Уж не говоря о том, что 26 раз становилась чемпионом СССР и 25 - чемпионом Латвии! Из этой команды вышла олимпийская чемпионка Ульяна Семёнова, а также многие другие.

О великой Ульяне, кстати, сейчас завершается съемка художественного фильма «Ульяна» в режиссуре Виестура Кайришса. Примечательно, что роль Ули играет мужчина - высокий и статный артист театра «Дайлес» Арнольд Авотс. Остается только пожелать Ульяне Семеновой, которой сейчас 73 года, здоровья и благополучия - насколько это возможно, учитывая, что она уже несколько лет проживает в пансионате и, увы, у нее ампутированы нижние части ног.

С мишкой против КГБ

А пока что в почти двухчасовой биографической драме «В сетке. Рождение легенды ТТТ» - история о зарождении легендарного клуба и его игроке Дзидре Узтупе-Карамышевой (1930–2014), которую в фильме играет Агнесе Будовска.

Дзидра - первый капитан «ТТТ», четырёхкратная чемпионка Европы, первая латышка в сборной СССР. Она посвятила всю свою жизнь баскетболу – сначала как игрок, затем как тренер до 1979 года. В команде Дзидру называли «девочкой с мишкой» из-за её относительно небольшого роста и талисмана – маленького рваного плюшевого мишки, которого она всегда держала во время игр как символ веры и уверенности. Даже самые ярые соперники знали об этом талисмане и шутили над ним.

Режиссером спортивной драмы стал Дзинтар Драйбергс, хорошо известный киноманам Латвии как создатель художественного фильма «Метель душ», посвященного латышским стрелкам. Фильм удостоен шести национальных кинопремий «Большой Кристап», в том числе самой главной — за лучший полнометражный игровой фильм, а также за лучшую режиссуру.

По задумке режиссера кинокартины о ТТТ, борьба под корзиной требует мужества – так же, как и борьба за свободу. В Риге, при советской власти, родилась величайшая женская баскетбольная команда в европейской истории. Её капитану Дзидре понадобится смелость победить тех, кого бить запрещено и даже противостоять КГБ. Для неё победа на баскетбольной площадке — больше, чем просто спорт. Это надежда обойти тоталитарный режим и встретиться с братом, живущим в изгнании. Поможет ли баскетбол осуществить её мечту?

Кто был первым

«Для меня очень важно рассказывать истории, которые мы, в Латвии, не знаем, но должны знать. И к которым по многим причинам мы годами не обращались. И это именно такой фильм», — говорит Дрейбергс (он и сам некогда занимался баскетболом) о своём последнем фильме. Это не просто история о рождении величайшей женской баскетбольной команды в истории Европы из советской Риги, но и личные истории, большинство свидетельств о которых сохранилось в воспоминаниях выживших игроков команды и членов их семей, но не в исторических архивах.

«Мы так мало знаем об этом времени, и об этом этот фильм, – говорит режиссер. – Мне хотелось что-то отдать баскетболу. Значительную часть моей жизни я провел на тренировках, и за это время многому научился. Думаю, что люди, занимающиеся спортом, быстро учатся дисциплине. Да, все знают Улю Семенову, но забывают, что когда она пришла в ТТТ, они уже 10 лет были лучшей командой. При всем уважении к Ульяне, которая была лучшим игроком своего времени, у меня вдруг возник вопрос: кто были эти первые?»

В художественном фильме есть документальное интервью с настоящей Дзидрой Узтупе-Карамышевой, которая, к сожалению, умерла более 10 лет назад. Режиссеру пришлось разговаривать не только с историками, но и с игроками, с их родственниками, которые могли помнить какие-то детали и разбираться во всём было настоящим детективом. В результате одна из линии фильма - очень личная история Дзидры Карамышевой, другая — «ТТТ». А третья линия которая рассказывает о реальной политической ситуации того времени.

Не обошлось без ужасов советской власти – в фильме присутствует вездесущий КГБ, следящий, чтобы баскетболистка не смогла убежать к живущим заграницей родственникам. В филме сообщается, что Дзидру, которая уже была чемпионкой в 1950 году, вызывали на проверку и говорили: «Мы знаем, что у тебя есть брат за границей, так что ты никуда не поедешь».

Музыка и политика

Музыку к фильму написала живущая в США латышка Лолита Ритмане, очень уважаемая композитор, близкая к Голливуду. Под ее динамическую музыку разыгрываются драмы и одерживаются победы во славу советского спорта.

Например, персона Александра Карамышева (1928–2008), мужа Дзидры и легенды латвийского авторалли. Любопытно, что ни Александр, ни Дзидра, несмотря на весь свой опыт заграничных поездок, не были членами Коммунистической партии, а Александр каким-то образом умудрился избежать вступления не только в ВЛКСМ, но и во всесоюзную пионерскую организацию. Был ли он октябренком – доподлинно не известно.

Перед нами и образ Олгерта Алтбергса (1921–1998), основателя и первого тренера «ТТТ», под руководством которого команда трижды выигрывала Кубок Европы.

А еще есть Паул Страздс в исполнении Артура Скрастиньша. Прототипом персонажа стал Паулс Дзерве (1918–1961) – латышский экономист, видный деятель КПСС, при это выступавший за то, чтобы экономика Латвии служила на благо населения республики и ограничивший въезд русских в Латвийскую ССР. Погиб на железнодорожном переезде.

...Режиссер говорит, что он бы очень хотел снять историю о нашем выдающемся хоккеисте Артуре Ирбе. Но пока что - баскетбол!

Для справки

Дзидра Петровна Узтупе-Карамышева (2 марта 1930 года — 27 декабря 2014 года) — баскетболистка и тренер. Заслуженный мастер спорта СССР (1956), заслуженный тренер Латвийской ССР (1973), заслуженный тренер СССР (1979).

Окончила Латвийский государственный институт физической культуры. На протяжении всего времени карьеры игрока «ТТТ» (Рига) была капитаном команды. В 1965—1979 годах — тренер «ТТТ». Награждена советским орденом «Знак Почёта» (1957) и латвийским орденом Трех звезд (1998).