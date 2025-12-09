Baltijas balss logotype
Стало известно, кому на самом деле принадлежал загадочный саркофаг в Египте 0 297

Lifenews
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Египетские сокровищницы манят исследователей.

Египетские сокровищницы манят исследователей.

Обнаруженные фигурки, согласно верованиям, должны были выполнять работу за усопшего в загробном мире.

В египетском некрополе Танис археологам удалось раскрыть многовековую тайну, связанную с захоронением фараона Шешонка III. Загадочный саркофаг, найденный еще в середине прошлого века в усыпальнице его предшественника Осоркона II, наконец нашел владельца, пишет портал Archaeology News.

Ключом к разгадке стала коллекция из 225 погребальных фигурок "ушебти", которые пролежали нетронутыми более двух тысячелетий. На миниатюрных статуэтках исследователи обнаружили четкие надписи с именем Шешонка III. Эпоха этого царя известна ученым распадом Египта на две части.

Теперь исследователям предстоит выяснить, как саркофаг фараона оказался в чужой усыпальнице. Главная гипотеза гласит, что жрецы могли тайно перенести его сюда, спасая от расхитителей гробниц. Это была отчаянная попытка сохранить покой правителя в смутные времена.

Обнаруженные фигурки, согласно верованиям, должны были выполнять работу за усопшего в загробном мире. Найденный набор из 225 фигурок считается одной из самых полных когда-либо обнаруженных коллекций.

Шешонк II (Хекакхеперра Сетепенра) — египетский фараон (ок. 890—889 гг. до н. э. либо 887—885 годы) из XXII династии.

Шешонк II — верховный жрец Амона и главнокомандующий южной армией — окружил себя в Фивах большим великолепием, принял царские титулы и настолько увеличил своё могущество, что мог передать сан первого жреца Амона в Фивах своему сыну от своей жены Неситанебташру Харсиесу, не считаясь с мнением верховного владыки.

#история #археология #Египет
