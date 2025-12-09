Пересеклись их дороги в Новой Зеландии, где музыкант находиля на гастролях.

85-летний певец Клифф Ричард провел вечер с 80-летней Присциллой Пресли («Даллас», «Голый пистолет»).

Элвис Пресли был кумиром Клиффа Ричарда. Вот только от встречи с королем рок-н-ролла британский музыкант отказался. Зная, что тот сильно располнел, боялся разочароваться. Сам Ричард уже давно ест только один раз в день.

На завтрак - йогурт с мюсли, а в обед я просто не голоден, - хитро улыбается Клифф.

Зато ничего не мешало Клиффу посидеть за бокалом вина с вдовой Элвиса - Присциллой.

Я дорожу этими моментами. Они наполняют мою жизнь светом, - поделился Ричард.

Пересеклись их дороги в Новой Зеландии, где музыкант находился на гастролях. Как же тесен мир!

Сэр Клифф Ричард (14 октября 1940, Лакхнау, Индия) — британский исполнитель популярной музыки, который одним из первых среди англичан начал исполнять рок-н-ролл. Его называют королём британских чартов по той причине, что он возглавлял таковые 25 раз, а национальный хит-парад синглов — четырнадцать раз (хотя бы по разу в каждое десятилетие его существования).

Присцилла Энн Болье Пресли (урождённая Вагнер, Бруклин, Нью-Йорк) — американская актриса и предпринимательница, единственная жена певца Элвиса Пресли. Как актриса она наиболее известна по ролям Дженны Уэйд в телесериале «Даллас» и Джейн Спенсер в кинотрилогии «Голый пистолет».