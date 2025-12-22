Baltijas balss logotype
Популярная российская блогерша переехала в США 1 886

Дата публикации: 22.12.2025
Изображение к статье: Популярная российская блогерша переехала в США
ФОТО: Youtube

Блогерша Елизавета Мадрид заявила, что переехала в Лос-Анджелес.

Популярная российская блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова) заявила, что переехала в США. Подробности она раскрыла в видео, доступном на YouTube.

Мадрид рассказала, что поступила в филиал Нью-Йоркской киноакадемии в Лос-Анджелесе на годовую программу обучения созданию полнометражных фильмов. Блогерша уточнила, что для поступления ей нужно было сдать международный тест на знание английского языка, а также пройти творческий конкурс. Она добавила, что ее обучение начнется 6 января.

Блогерша подчеркнула, что ей также нужно было получить студенческую визу. «Мне нужно было подтвердить, что у меня есть деньги на весь год обучения. Я не знаю, как люди, которые не работают или которые только окончили вуз, могут иметь такие деньги, это очень большая сумма», — пожаловалась она.

Кроме того, она отметила, что, чтобы снять жилье, ей нужно было иметь официальный ежемесячный доход в две тысячи долларов.

Ранее Мадрид рассказала о психологической травме, которую ей нанесла еда в США. Блогерша заявила, что в блюдах, которые она покупала в Соединенных Штатах, часто было много калорий.

#жилье #США #образование #youtube #блогер #калории
  • SK
    Soglasen Klassnij
    23-го декабря

    Страшная....

    6
    1

