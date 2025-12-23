Известные пророки, книгами которых часто руководствуются люди, неоднократно описывали свои видения на будущие годы. Эти предсказания до сих пор актуальны. Среди них — слова Ванги, Эдгара Кейси, Ошо. А теперь обратим внимание на то, что писал Нострадамус о 2026 году.

Французский пророк XVI века Мишель Нострадамус не обошел вниманием 2026 год. По его словам, людей ждут кардинальные изменения, которые коснутся природных явлений и событий, способных войти в мировую историю.

4 пророчества Нострадамуса

1. Смерть от молнии

Пророк писал, что в 2026 году очень уважаемый человек может быть убит молнией с неба. Он описывал эту персону как известного человека или высокопоставленного чиновника. Избежать такой судьбы, по его словам, будет невозможно.

2. Рой пчел

В катренах Нострадамуса встречается образ пчел: «Большой рой пчел поднимется ночью из засады». До конца неясно, имелись ли в виду настоящие пчелы или это метафора для людей.

3. Кровопролитие в Швейцарии

В 2026 году, согласно пророчеству, в городе Тичино прольется много крови. Нострадамус связывал это видение с числом 26, записанным в катрене 11:26: «По милости, которую придаст город, Тичино зальется кровью».

4. Галеры вокруг семи кораблей

Пророк предсказывал крупную войну на большой воде, вероятно, у берегов Китая. Он писал: «Фусты и галеры вокруг семи кораблей, будет развязана смертельная война». Фусты — это старые парусные суда, а галеры — большие суда, управляемые веслами.

Эти предсказания, как и многие пророчества Нострадамуса, оставляют простор для интерпретаций, а их точное сбывание остаётся открытым вопросом.

