Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Нострадамус о 2026 году: 4 предупреждения пророка 0 601

Lifenews
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Нострадамус о 2026 году: 4 предупреждения пророка

Известные пророки, книгами которых часто руководствуются люди, неоднократно описывали свои видения на будущие годы. Эти предсказания до сих пор актуальны. Среди них — слова Ванги, Эдгара Кейси, Ошо. А теперь обратим внимание на то, что писал Нострадамус о 2026 году.

Французский пророк XVI века Мишель Нострадамус не обошел вниманием 2026 год. По его словам, людей ждут кардинальные изменения, которые коснутся природных явлений и событий, способных войти в мировую историю.

4 пророчества Нострадамуса

1. Смерть от молнии

Пророк писал, что в 2026 году очень уважаемый человек может быть убит молнией с неба. Он описывал эту персону как известного человека или высокопоставленного чиновника. Избежать такой судьбы, по его словам, будет невозможно.

2. Рой пчел

В катренах Нострадамуса встречается образ пчел: «Большой рой пчел поднимется ночью из засады». До конца неясно, имелись ли в виду настоящие пчелы или это метафора для людей.

3. Кровопролитие в Швейцарии

В 2026 году, согласно пророчеству, в городе Тичино прольется много крови. Нострадамус связывал это видение с числом 26, записанным в катрене 11:26: «По милости, которую придаст город, Тичино зальется кровью».

4. Галеры вокруг семи кораблей

Пророк предсказывал крупную войну на большой воде, вероятно, у берегов Китая. Он писал: «Фусты и галеры вокруг семи кораблей, будет развязана смертельная война». Фусты — это старые парусные суда, а галеры — большие суда, управляемые веслами.

Эти предсказания, как и многие пророчества Нострадамуса, оставляют простор для интерпретаций, а их точное сбывание остаётся открытым вопросом.

Источник: Hochu

Читайте нас также:
#история #мистика #предсказания #события
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
4
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Раскрыт неожиданный фактор снижения пользы от кофе
Изображение к статье: Стало известно о смерти девушки после пирсинга
Изображение к статье: От «Гарри Поттера» к ситкому: как прошлые роли помогли Дэниелу Рэдклиффу получить новую комедийную роль
Изображение к статье: А как же две квартиры в Латвии? Долиной предрекли забвение

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Что такое иммунитет, как он функционирует и возможно ли его улучшить
Дом и сад
Изображение к статье: Как долго может храниться мед и может ли он испортиться?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Даже немецкие партнеры по НАТО выбрали товар из Суоми. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Тайны ферментации: врач рассказала, почему зимой мы тянемся к квашеной капусте
Еда и рецепты
Изображение к статье: «Тихо дрожат и умирают! Ищут тепла, но люди проходят мимо» - женщина заставила рыдать жителей Риги
Наша Латвия
Изображение к статье: Пословицы и поговорки: истинное звучание известных народных изречений
Дом и сад
Изображение к статье: Что такое иммунитет, как он функционирует и возможно ли его улучшить
Дом и сад
Изображение к статье: Как долго может храниться мед и может ли он испортиться?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Даже немецкие партнеры по НАТО выбрали товар из Суоми. Иконка видео
Бизнес

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео