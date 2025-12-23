Baltijas balss logotype
Раскрыт неожиданный фактор снижения пользы от кофе 0 489

Lifenews
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный фактор снижения пользы от кофе
ФОТО: Freepik

Добавление сахара и молока ослабляет пользу кофе для здоровья.

Добавление сахара и молока может заметно ослаблять связь между употреблением кофе и снижением риска преждевременной смерти. К такому выводу пришли ученые, проанализировав крупные данные о питании и смертности взрослого населения США. Результаты проспективного когортного исследования опубликованы в Journal of Nutrition (JN).

Авторы использовали данные Национального исследования здоровья и питания США (NHANES) за 1999-2018 годы, которые сопоставили с Национальным индексом смертности. В анализ вошли сведения о 46 222 взрослых старше 20 лет. Исследователей интересовало, как тип кофе — с кофеином или без — и количество добавленного сахара и насыщенных жиров влияют на риск смерти от всех причин, а также от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

За период наблюдения продолжительностью около 9-11 лет было зафиксировано более 7000 смертей. Анализ показал: регулярное употребление кофе ассоциировалось со снижением общей смертности, особенно при употреблении двух-трех чашек в день. Однако этот защитный эффект наблюдался не во всех случаях.

Польза сохранялась только для черного кофе и напитков с минимальным количеством добавок — менее 2,5 грамма сахара и менее 1 грамма насыщенных жиров на чашку. Если же в кофе добавляли больше сахара, молока или сливок, связь с более низким риском преждевременной смерти ослабевала или исчезала. По словам авторов, результаты указывают на то, что не только сам кофе, но и способ его употребления играет ключевую роль для здоровья.

#сахар #смерть #питание #кофе #молоко #здоровье
