Стало известно о смерти девушки после пирсинга 0 508

Lifenews
Дата публикации: 23.12.2025
ФОТО: Unsplash

В Дагестане сообщили о смерти девушки после пирсинга языка.

В Дагестане сообщили о смерти девушки после процедуры пирсинга языка. Об этом сообщает Telegram-канал «Тут Дагестан».

О случившемся каналу сообщил один из подписчиков, который назвался врачом. К сообщению прикреплен снимок девушки с окровавленным лицом и разрезом на подбородке.

Обратившийся к администрации канала подписчик утверждает, что образовавшийся после пирсинга гной попал в дыхательные пути россиянки, что привело к развитию сепсиса. Канал подчеркивает, что опубликованная информация носит предварительный характер.

#медицина #язык #смерть #telegram #женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео