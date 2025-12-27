Baltijas balss logotype
Певица Глюкоза в 39 лет - на грани сумасшедшего дома 0 1040

Lifenews
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: За улыбкой проглядывает душевная боль.

За улыбкой проглядывает душевная боль.

Сама Чистякова-Ионова пока никак не отреагировала на слухи.

Последние несколько месяцев поклонники с удивлением следят за всем, что делает певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза. Но немногие открыто говорят то, что думают о ней.

Казалось бы, после странных концертов Натальи прошло достаточно времени, чтобы вся шумиха вокруг нее улеглась. Тогда звезду подозревали в употреблении запрещенных веществ, но сама она все отрицала. Все проблемы Чистякова-Ионова списала на горе в семье.

Спустя несколько месяцев после сомнительных выступлений звезды вопросов к ней становилось все больше. Сейчас многие смотрят на Глюкозу с недоумением. И дело не только в ее творчестве, которое стало несколько провокационным, но и в необычном внешнем виде.

Не обошел стороной поведение певицы и Отар Кушанашвили, который и раньше периодически прохаживался по странно себя ведущей звезде. Как тогда, так и сейчас журналист не стесняется в выражениях и высказывает все, что он думает о Наталье.

«Вы не представляете уровень бесед с Глюкозой! Вы не представляете, с кем я разговаривал. С одной из самых умных девушек. У нее проблемы! Это не может быть та же Наташа Ионова, она же Глюкоза. Она... !».

На этом Кушанашвили не остановился и прямо заявил о том, что, по его мнению, грозит Глюкозе. «Эта на грани веселого дома, дома сумасшедших. Что-то делайте!» — призывает к действиям общественность Кушанашвили.

eta-na-grani-veselogo-doma-kushanashvili-bet-trevogu-iz-za-sostoyaniya-glyukozy-1.jpg

Сама Чистякова-Ионова пока никак не отреагировала на новые заявления журналиста. Впрочем, артистке сейчас хватает других проблем. На днях разразился публичный спор между ней и группой SEREBRO. Коллектив выпустил кавер на песню Натальи «Снег идет». Певица упрекнула коллег за это. На что самой Глюкозе прилетело в ответ, что как раз у нее нет собственных треков, а только хиты Макса Фадеева — он же, напомним, продюсер коллектива SEREBRO.

Глюкоза, а также Glukoza и ранее Глюк’oZa (настоящее имя — Наталья Ильинична Чистякова-Ионова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.

Дебютный альбом певицы «Глюк’oZa Nostra» был признан лучшим альбомом 2004 года по версии премии «Рекордъ», а синглы «Невеста» и «Ненавижу» возглавили хит-парады России и Украины.

За время карьеры достигла популярности в СНГ и других странах Восточной Европы, является лауреатом многих российских и международных музыкальных наград, в том числе и премий «Звуковая дорожка», «Премия Муз-ТВ», «Золотой граммофон», «MTV Europe Music Awards» и фестиваля «Песня года».

#звезды #шоу-бизнес #музыка #слухи #журналистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
