В Чехии сбежал кенгуру, которого купили в качества подарка на Рождество

Lifenews
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото Novinky

Фото Novinky

В Злинском крае Чехии пожарных вызвали для поиска полуторагодовалого кенгуру по имени Скип, которого семья приобрела для детей на Рождество, сообщает портал Novinky.

Животное исчезло из сада владельцев в Сочельник. На поиски кенгуру пожарные отправились на следующий день, сообщив, что он угрожает безопасности дорожного движения.

"Пожарные попытались поймать животное в сеть, но с первого раза им это не удалось. Вторая попытка была успешной, и кенгуру было передано владелице. Весь отлов длился примерно три четверти часа", – сказал представитель пожарных Злинского края Давид Мартынец.

Владельцы Скипа попросили общественность о помощи в социальных сетях, их просьбу разделила и община, которая впоследствии сообщила всем о том, что животное удалось поймать.

Община написала, что кенгуру Скип имеет рост 80 сантиметров, весит восемнадцать килограммов, не является опасным и очень пугливым.

#животные #Чехия #рождество #поиск #безопасность #общество #социальные сети #новости #кенгуру
Видео