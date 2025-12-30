Андрей Данилко, больше известный под псевдонимом Верка Сердючка, годами прятал свою недвижимость в Киеве. И не просто пару квартир, а целую империю в центре!

Только сейчас выяснилось, что на Крещатике у него аж четыре квартиры в одном доме. Две из них - соседние, можно сказать, через стенку. Площади впечатляют: от скромных 67 до просторных 96 «квадратов». В 2024 году он купил просторные апартаменты на Владимирской улице. Целых 237 метров. И как вишенка на торте - у Данилко в собственности оказалось еще и огромное нежилое помещение на Редутной улице. Почти 417 м².

Общая стоимость этого недвижимого арсенала - несколько миллионов долларов. Но кому все это достанется? Данилко так и не создал семью и вряд ли оставит после себя потомков.

Как сообщали "Українські Новини", в этом году артист попадал в языковой скандал. 14 июня активисты обратились к Уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Креминю по поводу концерта Verka Serduchka & Band, который состоялся в Киеве 13 июня. 16 июня полиция привлекла к административной ответственности директора заведения на Киевщине, где Верка Сердючка (Андрей Данилко) пела свои хиты на русском языке.

27 июня тогдашний уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что артист Андрей Данилко не нарушал законодательство.

По словам Данилко, Верка Сердючка — это арт-персонаж, с помощью которого он рассказывает о себе. В то время как Сердючка охарактеризована как «весёлая, самоуверенная, шутит со сцены, за словом в карман не лезет», Андрей Данилко — «тихий, скромный, зажатый, не любит, когда много людей».