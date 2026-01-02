Жизнь без гипертонии оказалась возможной, для этого стоит просто вести здоровый образ жизни, следить, чтобы не было лишнего веса, и отказаться от вредных привычек. Об этом заявил врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев.

По словам врача, у людей происходят скачки давления в основном на фоне стресса, из-за злоупотребления соленой пищей и алкоголем, а также курения.

«Эпизоды повышения давления, как симптоматическая форма, бывают практически у всех, но иногда достаточно убрать провоцирующие факторы, чтобы снизить риски развития артериальной гипертензии», — уверен Прокофьев.

Кардиолог добавил, что чем раньше люди будут обращать внимание на высокое давление и устанавливать возможные причины, тем больше шансов избежать диагноза «гипертония». При определении диагноза специалисты ориентируются на показатель давления от 120 на 80.