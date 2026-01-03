Звезде «Бандитского Петербурга» Алексею Серебрякову в разгар зимних праздников потребовалась срочная помощь врачей. Артист попал в очень нехорошую ситуацию.

Серебрякова госпитализировали из-за хронического бронхита. Известно, что медики настолько обеспокоились состоянием актера, что даже наложили запрет на курение. Можно только предположить, как будет трудно Алексею, который верен этой привычке с 13 лет и выкуривает по две пачки в день.

«В декабре 61-летняя звезда «9 роты», «Груза 200» и «Левиафана» на четыре дня попал в больницу в состоянии средней тяжести. Мучили одышка и постоянный кашель. Врачи диагностировали обострение на фоне смакования никотинчика. Серебряков давно задыхается и постоянно кашляет, но бросать вредную привычку всё равно не планирует», — передает источник.

Сейчас 61-летний Серебряков уже дома. Если Алексей не сможет отказаться от курения совсем, то врачи советуют ему хотя бы сократить количество выкуренных сигарет в день. А еще артисту порекомендовали делать дыхательную гимнастику. Если же Серебряков не послушает врачей, то может столкнуться с весьма печальными последствиями. Среди них есть и риск ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких. Излечить ее нельзя. Кроме того, недуг серьезно ограничивает дыхание пациента. Именно такой диагноз, напомним, был у Виктора Проскурина.

Остается надеяться, что Серебряков возьмет себя в руки. Тем более что в 2018 году он сам сказал в интервью, что «хорошее здоровье — это залог успеха в жизни». Вряд ли артист поменял свое мнение за прошедшие почти шесть лет.

В начале 2012 года эмигрировал с семьёй в Канаду. Причиной отъезда, по словам самого актёра, стала сложившаяся в России неблагоприятная социальная обстановка, связанная с ростом агрессии и нетерпимости, несоблюдение властями элементарных гражданских прав населения. В интервью 2012 года Серебряков объяснял своё решение следующим образом: «Я перевёз свою семью в Канаду. Хочу, чтобы мои дети росли и воспитывались в принципиально другой хотя бы бытовой идеологии. Хочу, чтобы они понимали, что могут цениться знания, трудолюбие, что необязательно толкаться локтями, хамить, быть агрессивными и бояться людей. Уличная идеология цивилизованной страны — это доброжелательность и терпимость — то, чего так недостаёт в России. К сожалению, здесь, как бы я их ни охранял и ни изолировал, от хамства и агрессии не защитишь. Это в воздухе. Хам победил <…> последней каплей стали летние пожары 2010 года, когда Центральную Россию окутал чудовищный смог. И дело даже не в смоге, а в том, что власти не объявили о необходимости эвакуировать хотя бы детей, поскольку взвеси, наполняющие смог, необратимо откладываются в лёгких. Вот это абсолютно наплевательское отношение власть имущих переполнило мою чашу терпения». Как замечают «Аргументы и факты», интервью Серебрякова 2012 года — его настоящий программный документ и сказанное тогда принципиально не отличается от сказанного в 2018 году.

В феврале 2018 года высказал своё мнение о положении дел в современной России в интервью Юрию Дудю: «Я думаю, что если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, много элементов 1990-х годов вы увидите. Так или иначе, до сих пор ни знания, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются прерогативой, национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство!». Заявление Серебрякова имело большой резонанс в России, широко обсуждалось в социальных сетях и было негативно оценено многими деятелями культуры и искусства страны, но были и те, кто поддержал актёра.

В конце того же года на бизнес-форуме в Лондоне обвинил Россию в разжигании войн за последние двадцать лет (Грузия, Чечня, Украина, Сирия, ЦАР).

В марте 2021 года СМИ сообщили о том, что Алексей Серебряков вернулся в Россию. «Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить», — пояснил актёр. Подписал открытое письмо КиноСоюза против военного вторжения России на Украину.

Был знаком с нынешней женой Марией с 1980-х годов, когда она танцевала в Ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева. Впоследствии Мария уехала работать по контракту в Канаду и там вышла замуж, стала гражданкой Канады. Затем она развелась с мужем, проведя в Канаде семь лет. Была хореографом в Театре имени Вахтангова. В 1990-х годах вышла замуж за Алексея. В семье — трое детей: дочь Марии от первого брака — Даша, а братья Степан и Данила были усыновлены в двух разных детских домах. По поводу усыновления детей актёр сказал на интервью следующее: «Всё дело в том, что у нас с Машей два раза не получилось с детьми».