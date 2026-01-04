"Я в 14 лет бросил пить, правда, хватило меня на 10 лет".

Комику Артемию Останину предъявили новое обвинение – по статье об "оскорблении чувств верующих". Ранее против него возбудили дело о разжигании ненависти или вражды из-за шутки, в которой провластные активисты усмотрели глумление над участником войны в Украине.

Прокуратура Москвы сообщила, что обвинительное заключение было утверждено, дело уже поступило в суд для рассмотрения по существу.

Утверждается, что 7 марта 2025 года Останин "публично выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания оскорбляющие чувства верующих". О каких именно высказываниях идет речь, не уточняется.

Обвинение по второй статье связано с выступлением комика 15 марта 2025 года, в ходе которого он пошутил про безногих людей, просящих милостыню в метро: "Ну конечно, на мине подорвался". В СК считают, что комик "высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья".

Провластные активисты, написавшие донос на Останина, посчитали, что "речь может идти о военнослужащем, получившем тяжелые ранения в ходе СВО". Останин заявил, что его шутка не имела отношения к военным. По его словам, он говорил о "профессиональных попрошайках".

Артемия Останина задержали в Беларуси по запросу России в марте 2025 года. Член Совета по правам человека Ева Меркачева со ссылкой на адвоката комика рассказала, что белорусские силовики избили Останина. Сам он рассказал, что врачи диагностировали у него перелом позвонка, множественные ссадины и ушибы, и проблемы с легкими.

Артемий Останин пробовал сочинять постмодернистский роман и набрал материала на сборник стихов, но в итоге сжег его, отучился на религиоведа, потому что забыл о существовании профессии психолога, и хотел написать книгу по религиоведению, которая простым языком объясняла бы сложные вещи. В результате он нашел себя в юморе, попал в команду первого в России книжного стендап-шоу для подростков «Кот Бродского» и начал сниматься в кино.

Стендап-комик родился 18 марта 1996 года в Ейске в семье Романа Фролова и его жены Ирины (в девичестве Останиной). Летом 2024-го юморист выложил видео со своего выступления, где рассказал о том, что он полгода отсутствовал в России, сильно изменил свою внешность, поменял имя с фамилией и вместо Артема Фролова стал Артемием Останиным.

В родном городе (его уроженец Краснодарского края описывал как очень маленький, где одной из главных достопримечательностей является памятник варенику) Артемий рос в компании панков, жил напротив моря рядом с клубом «Эдем», прыгал с друзьями с трансформаторной будки, пока одного из них не ударило током, бегал в магазин «Ветерок» за мороженым и с бревном за другом, отдыхал в тени развесистой ивы и большую часть времени проводил на улице.

Он учился в местной школе № 2, которая оказалась второй и в его жизни: во время учебы школьник не только пробовал себя в писательстве, но и увлекался интеллектуальными играми. Так, в апреле 2014-го парень, будучи капитаном школьной команды «Резонанс», выступал на «Брейн-ринге», посвященном избирательному праву и избирательному процессу, и был признан там самым активным игроком.

«У меня очень много проблем со внешностью: у меня в роду 33 % белорусов, 33% украинцев, 33% русских, поэтому непонятно, почему я похож на кавказца. Я из маленького города на Кубани, во мне течет казачья кровь. Как определить казака? Их с детства учат двум вещам — это алкоголь и чернозем. Чтобы вы понимали, насколько это во мне: я в 14 лет бросил пить, правда, хватило меня на 10 лет», — говорил Останин в стендап-шоу.

После школы выпускник уехал во Владивосток и связал свою биографию с Дальневосточным федеральным университетом. Потом молодой человек пробовал учиться в магистратуре, но так и получил ни юридического, ни философского образования.

В своем первом концерте «21 грамм», записанном 21 сентября 2022-го и выложенном в декабре того же года на его ютьюб-канале, комик, религиовед и простой бродяга «пытался найти вес своей души, но за ней не оказалось ни гроша». Там он поведал о полученном образовании и военной специальности (связист, оператор ЭВМ), первых отношениях, бесконечном поиске работы, увлечении алкоголем и непроходящей с 13 лет депрессии, к которой автор относится как к дочери.

Потом юморист поделился «Стендапом профессионального безработного» и рассказом о «Жизни в стиле артхаус», где признался, что он успел побыть менеджером по продажам кофейных аппаратов и моделью взрослых памперсов, работал в «Почте России», продавал новогодние подарки и попал в кино. Его первой ролью был фанат «Зенита». Кроме того, парень отметился в фильме Сарика Андреасяна — «такого режиссера, у которого даже Данила Козловский ни разу не снимался».