Что происходит со знаменитым артистом? Еще до официального развода Родригез (настоящая фамилия - Керимов) добровольно отдал бывшей супруге всю недвижимость - роскошный особняк в Подмосковье, оцененный в 150 миллионов рублей, и квартиру в столице за 100 миллионов. Себе он оставил лишь старый автомобиль да коллекцию концертных шляп, как выяснилось из материалов дела, попавших в распоряжение СМИ.

С октября 2023-го, когда пара фактически разъехалась, по конец 2025 года Родригез перевел Анне около 40 миллионов рублей (около 450 000 евро) на алименты для сыновей и еще 15 миллионов - на ее личные нужды. "Полумиллиона недостаточно для жизни в Испании", - заявила Девочкина в суде, подчеркивая, что только аренда просторной квартиры в Мадриде съедает не меньше 6,5 тысяч евро ежемесячно. Тимур мечтал о мирном разделе имущества, но надежды рухнули: обещанные средства от продажи загородного дома так и не дошли до него.

Шоумен часто видится с мальчиками - 16-летним Мигелем и 12-летним Даниэлем, несмотря на напряжение с бывшей женой. Он старается сохранить тепло в общении, но финансовый груз давит все сильнее.

Тимур пытался облегчить бремя, обратившись в суд с просьбой снизить выплаты - с 1,5 миллиона на детей и 500 тысяч на экс-жену до 500 тысяч суммарных алиментов в месяц. Документы подтверждали падение его доходов, но судьи остались непреклонны. "Это может привести к переезду детей", - отметили в постановлении суда, оставив все по-старому. Примечательно, что возможное возвращение сыновей артиста в Россию в суде сочли "ухудшением условий жизни".

Эта фраза вызвала нешуточное напряжение в соцсетях, оскорбив патриотически настроенных россиян до глубины души. "А почему это жить в России - ухудшение условий? Считаю это дискриминирующим людей! А госпожа Деточкина обнаглела просто ужас, ее нужно поставить на место и показать как живут женщины с детьми!", - заявила, в частности, одна из пользовательниц Сети.

Анна, по слухам, уже нашла нового спутника в Испании. Но в суде Девочкина настаивала, что все деньги уходят на образование, кружки и комфорт мальчиков за границей, плюс бизнес-класс для перелетов. Родригез теперь борется с долгами, пытаясь выбраться из финансовой ямы. Развод, начавшийся с телефонного звонка, обернулся долгой тяжбой, где эмоции уступили место холодным цифрам.

Зимой 2026 года график Тимура пугающе пуст: ни одного корпоратива, хотя раньше он отрабатывал по 8-10 за сезон. Причина - гонорар в 3,5 миллиона рублей (40 000 евро) за полчаса плюс капризный райдер: элитное шампанское Moët & Chandon, редкий козий сыр, вода только определенных марок и куча охраны.

Заказчики морщатся и выбирают коллег подешевле. Скандальный шлейф от развода тоже играет роль: многие опасаются "токсичного" фона артиста на своем празднике. В итоге артиста окрестили в прессе "самым ненужным" артистом России.