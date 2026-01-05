На премии Critics Choice Awards 2026 в Санта-Монике актёр Тимоти Шаламе впервые публично выразил свои чувства к Кайли Дженнер, поблагодарив её в своей речи за поддержку и любовь.

Публичное признание на премии

30-летний Тимоти Шаламе появился на красной дорожке в тёмно-синем костюме с полосками, а 28-летняя Кайли Дженнер выбрала чёрное блестящее платье с кружевной спинкой от Versace. Получая награду в номинации "Лучший актёр" за фильм «Марти Великолепный», Шаламе поблагодарил свою партнёршу:

"Спасибо моей партнёрше, с которой мы вместе уже три года. Я люблю тебя. Я бы не справился без тебя. Спасибо тебе от всего сердца".

В ответ Кайли Дженнер, со слезами на глазах, прошептала:

"Я люблю тебя".

История отношений

Пара начала встречаться в 2023 году и некоторое время скрывала свои отношения. Ранее Кайли поддерживала Тимоти на церемонии международной кинопремии в Палм-Спрингс, однако они не позировали вместе на красной дорожке.

Несмотря на слухи о расставании, инсайдеры опровергли их. Тимоти Шаламе уже наладил отношения с детьми Кайли от Трэвиса Скотта и активно участвует в их воспитании. Ранее актёр встречался с Лурдес Леон, Лили-Роуз Депп и Эйсой Гонсалес.

Новый этап для пары

Первое публичное признание Тимоти Шаламе подчеркивает серьёзность его отношений с Кайли Дженнер и демонстрирует готовность пары быть открытой для поклонников после нескольких лет приватности.

