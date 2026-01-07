Baltijas balss logotype
Древние немцы опасались восстания зомби, выяснили археологи 1 157

Lifenews
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Та самая могилка с секретиком.

Та самая могилка с секретиком.

Не так важно, по какой причине мертвец может покинуть могилу, главное – не дать ему это сделать.

В Оппине, Германия, специалисты из Государственного управления по охране культурного наследия и археологии Саксонии-Анхальт обнаружили древнее захоронение, которое можно охарактеризовать как «ловушка для зомби». На сегодня это один из старейших объектов подобного типа, его возраст составляет около 4200 лет. Из чего можно сделать важный вывод – уже в каменном веке люди опасались того, что мертвецы иногда могут оживать. И принимали меры, чтобы удержать их в могиле.

Предположительно, могила была создана представителями культуры колоколовидных кубков. Эта культура существовала в конце неолита и начале раннего бронзового века, примерно 2800 г. до н.э., и охватывала большую часть современной Европы.

Носители культуры были достаточно развиты интеллектуально, поэтому списать усилия по обустройству «могилы для зомби» на суеверия не так-то просто. Не исключено, что за этим стоял некий реальный трагический опыт.

Не так важно, по какой причине мертвец может покинуть могилу, главное – не дать ему это сделать. Видимо, данная логика прекрасно работала еще тысячелетия назад, поэтому труп в могиле в Оппине придавили большим камнем, 90х50 см и более 10 см толщиной. Примечательно, что он лежит на ногах тела – чтобы зомби мог ворочаться в могиле, но не смог встать и уйти.

Для большинства подобных ловушек для зомби характерна одна особенность – их создатели крайне низко оценивали умственные способности оживших мертвецов, но при этом отдавали должное их физической силе. Поэтому, например, было принято хоронить подозрительных людей на животе, лицом вниз – пробудившись, зомби инстинктивно начнет терзать землю прямо перед собой. И таким образом сам себя закопает еще глубже.

#история #археология #суеверия
  • VU
    Vards Uzvards
    7-го января

    "Древние немцы" 4200 лет назад не существовали. Их далёкие прапредки в это время кочевали в степях вокруг Чёрного и Каспийских морей (в теории).

    2
    1

Видео