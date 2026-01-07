Не так важно, по какой причине мертвец может покинуть могилу, главное – не дать ему это сделать.

В Оппине, Германия, специалисты из Государственного управления по охране культурного наследия и археологии Саксонии-Анхальт обнаружили древнее захоронение, которое можно охарактеризовать как «ловушка для зомби». На сегодня это один из старейших объектов подобного типа, его возраст составляет около 4200 лет. Из чего можно сделать важный вывод – уже в каменном веке люди опасались того, что мертвецы иногда могут оживать. И принимали меры, чтобы удержать их в могиле.

Предположительно, могила была создана представителями культуры колоколовидных кубков. Эта культура существовала в конце неолита и начале раннего бронзового века, примерно 2800 г. до н.э., и охватывала большую часть современной Европы.

Носители культуры были достаточно развиты интеллектуально, поэтому списать усилия по обустройству «могилы для зомби» на суеверия не так-то просто. Не исключено, что за этим стоял некий реальный трагический опыт.

Для большинства подобных ловушек для зомби характерна одна особенность – их создатели крайне низко оценивали умственные способности оживших мертвецов, но при этом отдавали должное их физической силе. Поэтому, например, было принято хоронить подозрительных людей на животе, лицом вниз – пробудившись, зомби инстинктивно начнет терзать землю прямо перед собой. И таким образом сам себя закопает еще глубже.