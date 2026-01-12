Baltijas balss logotype
Покинувшую Россию телеведущую не пустили в США из-за костюма 0 1573

Lifenews
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Покинувшую Россию телеведущую не пустили в США из-за костюма
ФОТО: Youtube

Покинувшую Россию ведущую Хвостову не пустили в США из-за БДСМ-костюма в багаже.

Бывшую ведущую телешоу «Орел и решка» Василису Хвостову, покинувшую Россию, не пустили в США из-за БДСМ-костюма в багаже и подозрительного описания профиля в соцсети.

По данным издания, на контроле в Нью-Йорке сотрудников насторожило обилие штампов в паспорте Хвостовой, ее направили на дополнительный досмотр багажа. Среди вещей телеведущей книгу под названием «Пошлая Библия» и БДСМ-костюм, после чего ее отвели в комнату для допросов.

Офицеры изъяли у Хвостовой смартфон и изучили ее профиль в Instagram. «До фотографий и "рилсов" дело даже не дошло — офицеров смутило описание профиля "семь лет секси-путешествий". После этого визу аннулировали, а саму Василису отправили в камеру для иммигрантов», — заявили в издании.

Утверждается, что через сутки ведущую депортировали в Европу, откуда она прибыла в США.

Ранее российский журналист Станислав Кучер, живущий в США, рассказал, что в 1990-е годы его задержали в американском аэропорту. По его словам, это произошло из-за шутки про КГБ.

Читайте нас также:
#США #депортация #соцсети #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
