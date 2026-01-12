Baltijas balss logotype
Россия «тупо всё прос...рает», и никто не понимает почему - миллиардер 7 2686

Lifenews
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Россия «тупо всё прос...рает», и никто не понимает почему - миллиардер
ФОТО: Youtube

Крупный российский предприниматель опубликовал эмоциональное сообщение в своем телеграм-канале, где удивляется - почему российские власти "все прос..рают"? "Идёт какой-то запредельно примитивный эксперимент, который бесславно закончится банкротством тысячи компаний и предприятий, вполне способных работать на благо нашей Богом избранной страны", - подчеркнул он.

Основатель крупнейшего металлургического холдинга «Русал», миллиардер Олег Дерипаска пишет в своем Telegram-канале, далее цитата: "Кстати об инфляции. В разговорах с коллегами все эти длинные выходные чётко ощущалось общее недоумение — почему нет совместной программы действий Правительства-ЦБ-бизнеса по снижению инфляции за счёт увеличения предложения товаров и услуг возможно альтернативных, которые дают максимальный вклад в инфляцию?

Никто в деловом сообществе не понимает, каким образом высокие (даже запредельно высокие) ставки по кабальным кредитам госбанков, а также добровольное, абсолютно безумное завышение курса национальной валюты — рубля (которое уже привело к падению конкурентоспособности российской экономики), помогут снизить цены на товары из потребительской корзины! То есть на редиску, молоко, электроэнергию, дизельное топливо.

Ни один из моих собеседников не смог дать внятного ответа. Вся страна ломает голову. Где эти умники, которые объяснят, за счёт чего цена на курицу или яйцо в июне 2026 года будет ниже, чем она была в ноябре 2025-го?

P.S. У всех деловых и разумных людей страны мнение примерно одинаковое: мы просто тупо просираем всё, что удалось мобилизовать в 2022–2023 годах таким тяжёлым и упорным трудом. Идёт какой-то запредельно примитивный эксперимент, который бесславно закончится банкротством тысячи компаний и предприятий, вполне способных работать на благо нашей Богом избранной страны", - отметил российский предприниматель.

Читайте: Россия проиграла войну и готовится к ликвидации. Кремль приговорил страну?

Оставить комментарий

(7)
  • Мп
    Мимо проходил
    13-го января

    Один из кучки воров, растащивших страну, удивляется - а чего это наши последователи не воруют так же трудолюбиво, как мы? Так вы уже всё спёрли, мало что осталось. А ваши последователи чуть более туповаты и вороваты - нынешняя семибанкирщина просто доворовывает остатки того, что захапали вы.

    16
    3
  • С
    Сарказм
    12-го января

    Охх, какая страна, такие и олигархи. Ответ в узком смысле прост - никаких "достижений от мобилизациии в 2022-23", нет и не было, было тупо прос...рание накопленных в нулевые бабок от высоких углеводородов. Бабки зашвыривались в ВПК, который не производил ничего полезного для экономики и только разгоняли инфляцию, поскольку не были ничем обеспечены. Из-за этого ЦБ был вынужден поднять процентную ставку, чтобы хоть как-то инфляцию притушить. Частично это удалось (хотя и не настолько, как рапортует Росстат), но заодно придушили и значительную часть экономики. А в 2025 бабки кончились, а война - нет, расходы на которую только растут. Поскольку в долг РФ никто не дает, единственным источником их финансирования стал печатный станок и вкидывание дополнительных денег в военную экономику. Результатом стала стабильно высокая инфляция при отрицательном росте экономики и безнадежно дефицитном бюджете, т.е. стагфляция, которую все так боялись. Шансов справиться с этим без резкого урезания военных расходов и притока иностранных инвестиций и технологий нет ни малейших, а на это нет ни малейшеих шансов, пока там рулит плешивый чмошник (да и после его устранения разгрести последствия им навороченного займет годы , если не десятилетия). Если же отвечать в более широком смысле, то выбранная модель построения государства (по сути возвращение в совок, только с тотальной коррупцией) в принципе не давала никаких шансов на построение процветающего передового государства в 21 веке. Попытка построения энергетической сверхдержавы провалилась, ничего другого такая модель миру предложить не могла, а ревашистские идеи, заложенные в ее основе, закономерно привели к войне, которую они к тому же оказались не в состоянии выиграть, несмотря на подавляющие преимущество во всех компонентах.

    14
    12
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    Сарказм
    12-го января

    Погоди немного 🙂‍↕️ дай им только ср0к Будет там и 🐿️ белка Будет и свистОК!

    2
    6
  • Мп
    Мимо проходил
    Сарказм
    13-го января

    "выбранная модель построения государства (по сути возвращение в совок, только с тотальной коррупцией)" - не совсем так. Точнее, совсем не так. Взяв из совка всё самое худшее (коррумпированность, семейственность, бюрократию и т.д.), всё остальное эта модель государства (не в последнюю очередь благодаря таким дерипаскам) тупо про?рала - медицину, социалку, образование, нормальное плановое хозяйство... Если бы м.удак Хрущ не похерил заложенные Сталиным основы кооперативного и колхозного развития, если бы Брежнев дал возможность Косыгину провести его реформы, если бы не устроили автокатастрофу Машерову... Да даже если бы Андропов сумел сделать хоть 30 процентов им задуманного. Государство про*ранных возможностей, блин. А так-то да - легко, наворовав советского имущества и выгодно вывозя доходы от него из страны, рассуждать теперь - а что же нынешние воруют как-то не так изящно и элегантно, как мы это делали?

    9
    3
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    Сарказм
    13-го января

    Похмелись. Легче станет.

    3
    1
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    12-го января

    Умом Россию не понять Аршином общим Не измерить У нас особенная стать В Россию можно Только верить©

    11
    3
  • АП
    Алексей Попович
    12-го января

    Так надо! Надо же понимать. Нечто подобное в России уже происходило, дважды за последние 100 с небольшим лет - в 1917 и в 1989-91. Итог известен. Развалится ли Россия в этот раз? Кто знает, посмотрим.

    8
    4
Читать все комментарии

