Крупный российский предприниматель опубликовал эмоциональное сообщение в своем телеграм-канале, где удивляется - почему российские власти "все прос..рают"?

Основатель крупнейшего металлургического холдинга «Русал», миллиардер Олег Дерипаска пишет в своем Telegram-канале, далее цитата: "Кстати об инфляции. В разговорах с коллегами все эти длинные выходные чётко ощущалось общее недоумение — почему нет совместной программы действий Правительства-ЦБ-бизнеса по снижению инфляции за счёт увеличения предложения товаров и услуг возможно альтернативных, которые дают максимальный вклад в инфляцию?

Никто в деловом сообществе не понимает, каким образом высокие (даже запредельно высокие) ставки по кабальным кредитам госбанков, а также добровольное, абсолютно безумное завышение курса национальной валюты — рубля (которое уже привело к падению конкурентоспособности российской экономики), помогут снизить цены на товары из потребительской корзины! То есть на редиску, молоко, электроэнергию, дизельное топливо.

Ни один из моих собеседников не смог дать внятного ответа. Вся страна ломает голову. Где эти умники, которые объяснят, за счёт чего цена на курицу или яйцо в июне 2026 года будет ниже, чем она была в ноябре 2025-го?

P.S. У всех деловых и разумных людей страны мнение примерно одинаковое: мы просто тупо просираем всё, что удалось мобилизовать в 2022–2023 годах таким тяжёлым и упорным трудом. Идёт какой-то запредельно примитивный эксперимент, который бесславно закончится банкротством тысячи компаний и предприятий, вполне способных работать на благо нашей Богом избранной страны", - отметил российский предприниматель.

