Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Украинка в стране ЕС сделала надпись на лбу и получила штраф и запрет на перелет 1 1043

Lifenews
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Украинка в стране ЕС сделала надпись на лбу и получила штраф и запрет на перелет
ФОТО: Global Look Press

В стране Евросоюза - а именно в Польше, в Варшаве - украинка сделала надпись на лбу и получила штраф и запрет на перелет.

Украинку сняли с рейса в Цюрих в аэропорту Варшавы из-за надписи «бомба» на лбу. Об этом сообщает издание Wiadomosci. Утверждается, что 29-летняя женщина нанесла слово помадой и в таком виде демонстративно ходила по терминалу.

Служба безопасности задержала гражданку Украины, которая объяснила, что это была шутка. После тщательного досмотра багажа опасных предметов у пассажирки не обнаружили.

«За правонарушение женщина была оштрафована на 500 злотых (около 100 евро - прим.)», — говорится в статье. Она также получила отказ в перелете.

Читайте нас также:
#аэропорт #Польша #Украина #юмор #безопасность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
14
0
0
2
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    12-го января

    Странный поступок, дивный дoлбoйебизм. Феерический. «Крыша шифером шурша Едет явно не спеша». Война пагубно влияет на ментальное здоровье, вот доказательство!

    12
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Названо неочевидное воздействие алкоголя на мозг
Изображение к статье: Покинувшую Россию телеведущую не пустили в США из-за костюма
Изображение к статье: Сволочь, да еще с электрическим прибором - вдвойне опасен. Иконка видео
Изображение к статье: Назван самый важный для здоровья зимой продукт

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал
Изображение к статье: x.com/AussenMinDE
В мире
1
Изображение к статье: Мэтт Дэймон радикально похудел ради роли Одиссея в новом фильме Кристофера Нолана
Lifenews
1
Изображение к статье: Способы и виды поощрения детей: что важно знать?
Дом и сад
Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео