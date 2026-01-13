Рэпер Оксимирон (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Фёдоров) посвятил свой новый альбом "Национальность: нет" предполагаемой возлюбленной, 27-летней модели Наталье Ещенко. Об этом пишет телеграм-канал "Антиглянец" со ссылкой на статью-расследование The Flow.

Так, в треке "Приключения" 40-летний рэпер упоминает свою "идейную подельницу". В песне он делится редкими подробностями их отношений: "Мой второй пилот — это Кендалл (Кендалл Дженнер), но без пластики / Шея статуи, неоклассика / Третий год — редкий образец лояльности / Я и под прицелом, и под пальмой с ней".

Ещё одна отсылка к Ещенко содержится в композиции "Lost & Found". В строках "я закутываю в плед марсианина под ключицей" Оксимирон упоминает татуировку, которую носит его избранница. Наконец, в треке "Песнь песней" музыкант буквально по буквам произносит имя Натальи: "Эн А Тэ А".

Впервые о тайном романе Оксимирона заговорили в 2022 году — после выхода трека "НЛО", посвящённого некой инопланетной девушке с "глазами на пол-лица". Фанаты довольно быстро обратили внимание на модель с говорящей татуировкой в немногочисленных подписках рэпера. Позже Наталья косвенно подтвердила догадки, репостнув ссылку на трек и сопроводив её эмодзи двух пришельцев, которых объединяет знак плюса.

Примечательно, что в 2024-м Ещенко опубликовала фото с кольцом с увесистым бриллиантом на безымянном пальце. Тогда поклонники музыканта решили, что он сделал любимой предложение, и принялись узнавать у Натальи, так ли это. Та, в свою очередь, не стала раскрывать подробности и просто закрыла свои соцсети.

О профессиональной деятельности Натальи Ещенко известно немного. По данным издания MSK1.ru, девушка родом из Саратова, училась на курсах актёрского мастерства и играла в театре. В 2018 году она представляла город на конкурсе "Краса России", где получила титул "Мисс совершенство". Кроме того, в разные годы она снималась в рекламе и музыкальных клипах, а в 2023-м участвовала в одном из проектов Оксимирона как аниматор кукол.

Oxxxymiron (Оксимирон; настоящее имя — Мирон Янович Федоров; род. 31 января 1985, Ленинград, СССР) — российский рэпер, поэт-песенник и гражданский активист. Является одним из наиболее коммерчески успешных рэп-исполнителей России. Его альбомы «Вечный жид» (2011) и «Горгород» (2015) внесли значительный вклад в историю русского рэпа. Творчество исполнителя ряд исследователей и критиков относят к «интеллектуальному рэпу». Один из ведущих представителей российской рэп-баттл-сцены.

В 2006 году получил диагноз «биполярное расстройство и был исключён по этой причине из вуза, но поступил повторно. В июне 2008 года получил диплом Баллиол-колледжа Оксфорда по специальности «средневековая английская литература».

После учёбы в Оксфорде Мирон переехал жить в Ист-Энд и начал поиски работы. Из-за «чрезмерной квалификации» он не смог найти работу по профессии. Как утверждает рэпер, он «работал кассиром, переводчиком, грузчиком, гидом, ларёчником, репетитором, конферансье, офисным планктоном и консультантом с копытом». Новый круг общения, состоявший из русскоязычных эмигрантов, подтолкнул Мирона вернуться к хип-хопу. Он стал заниматься музыкой под псевдонимом «Oxxxymiron», появившимся как сочетание имени с литературным термином «оксюморон» (англ. oxymoron) и утроенной —X", отсылающей к большому количеству нецензурной лексики в его песнях.

С 2013 года жил в Санкт-Петербурге. После 24 февраля 2022 года уехал из России, однако, в сентябре того же года возвращался в Санкт-Петербург для съёмок клипа. В январе 2023 года Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал музыканта на 70 тыс. рублей за призыв к сепаратизму, усмотренный в клипе на песню «Ойда», которая была размещена на странице артиста в соцсети «Вконтакте». В песне была произнесена фраза «Ингрия будет свободной». 9 мая 2024 год МВД России объявило рэпера в розыск.