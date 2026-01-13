Baltijas balss logotype
«Золотой глобус — 2026»: все победители премии

Lifenews
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Золотой глобус — 2026»: все победители премии

Церемония «Золотой глобус — 2026» прошла в Лос-Анджелесе и стала своеобразной «репетицией» перед «Оскаром». Лидером по числу номинаций среди фильмов стал «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона с Леонардо ДиКаприо и Шоном Пенном (девять номинаций), а среди сериалов — «Белый лотос» (шесть номинаций). Специальные награды получили Хелен Миррен и Сара Джессика Паркер.

Список победителей «Золотого глобуса — 2026»:

Кино:

  • Лучший фильм (драма) — «Гамнет»
  • Лучший фильм (мюзикл или комедия) — «Битва за битвой»
  • Лучший режиссёр — Пол Томас Андерсон, «Битва за битвой»
  • Лучший сценарий — Пол Томас Андерсон, «Битва за битвой»
  • Лучший актёр (драма) — Вагнер Моура, «Секретный агент»
  • Лучшая актриса (драма) — Джесси Бакли, «Гамнет»
  • Лучший актёр (мюзикл или комедия) — Тимоти Шаламе, «Марти Великолепный»
  • Лучшая актриса (мюзикл или комедия) — Роуз Бирн, «Я бы тебя пнула, если бы могла»
  • Лучший актёр второго плана — Стеллан Скарсгард, «Сентиментальная ценность»
  • Лучшая актриса второго плана — Тейяна Тейлор, «Битва за битвой»
  • Лучший международный фильм — «Секретный агент»
  • Лучший анимационный фильм — «Кейпоп-охотницы на демонов»
  • Лучший оригинальный саундтрек — Golden, «Кейпоп-охотницы на демонов»
  • Лучшая песня — Людвиг Горанссон, «Грешники»

Телевидение:

  • Лучший телесериал (драма) — «Питт»
  • Лучший телесериал (мюзикл или комедия) — «Киностудия»
  • Лучший телефильм, сериал или мини-сериал — «Переходный возраст»
  • Лучший актёр в драматическом сериале — Ноа Уайли, «Питт»
  • Лучшая актриса в драматическом сериале — Рэй Сихорн, «Одна из многих»
  • Лучший актёр в мюзикле или комедии — Сет Роген, «Киностудия»
  • Лучшая актриса в мюзикле или комедии — Джин Смарт, «Хитрости»
  • Лучший актёр второго плана — Оуэн Купер, «Переходный возраст»
  • Лучшая актриса второго плана — Эрин Доэрти, «Переходный возраст»
  • Лучший актёр в мини-сериале/антологии/телефильме — Стивен Грэм, «Переходный возраст»
  • Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме — Мишель Уильямс, «Умираю, как хочу секса»

Особое кинематографическое событие: «Грешники»

Источник

#кино #телевидение #награды #сериалы #знаменитости #фильмы #актрисы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия
Немцы построят в Литве «немецкую деревню» - квартал на 4 тыс. квартир для Бундесвера
В мире
Страна Восходящего Солнца оказалась вне конкуренции.
Техно
Нерегулярный режим сна увеличивает риск гипертонии на 71 процент
Люблю!
Все относительно в нашем мире.
Техно
Китайские ученые научились извлекать более 98% золота из старых телефонов
Техно
Видео