Церемония «Золотой глобус — 2026» прошла в Лос-Анджелесе и стала своеобразной «репетицией» перед «Оскаром». Лидером по числу номинаций среди фильмов стал «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона с Леонардо ДиКаприо и Шоном Пенном (девять номинаций), а среди сериалов — «Белый лотос» (шесть номинаций). Специальные награды получили Хелен Миррен и Сара Джессика Паркер.
Список победителей «Золотого глобуса — 2026»:
Кино:
- Лучший фильм (драма) — «Гамнет»
- Лучший фильм (мюзикл или комедия) — «Битва за битвой»
- Лучший режиссёр — Пол Томас Андерсон, «Битва за битвой»
- Лучший сценарий — Пол Томас Андерсон, «Битва за битвой»
- Лучший актёр (драма) — Вагнер Моура, «Секретный агент»
- Лучшая актриса (драма) — Джесси Бакли, «Гамнет»
- Лучший актёр (мюзикл или комедия) — Тимоти Шаламе, «Марти Великолепный»
- Лучшая актриса (мюзикл или комедия) — Роуз Бирн, «Я бы тебя пнула, если бы могла»
- Лучший актёр второго плана — Стеллан Скарсгард, «Сентиментальная ценность»
- Лучшая актриса второго плана — Тейяна Тейлор, «Битва за битвой»
- Лучший международный фильм — «Секретный агент»
- Лучший анимационный фильм — «Кейпоп-охотницы на демонов»
- Лучший оригинальный саундтрек — Golden, «Кейпоп-охотницы на демонов»
- Лучшая песня — Людвиг Горанссон, «Грешники»
Телевидение:
- Лучший телесериал (драма) — «Питт»
- Лучший телесериал (мюзикл или комедия) — «Киностудия»
- Лучший телефильм, сериал или мини-сериал — «Переходный возраст»
- Лучший актёр в драматическом сериале — Ноа Уайли, «Питт»
- Лучшая актриса в драматическом сериале — Рэй Сихорн, «Одна из многих»
- Лучший актёр в мюзикле или комедии — Сет Роген, «Киностудия»
- Лучшая актриса в мюзикле или комедии — Джин Смарт, «Хитрости»
- Лучший актёр второго плана — Оуэн Купер, «Переходный возраст»
- Лучшая актриса второго плана — Эрин Доэрти, «Переходный возраст»
- Лучший актёр в мини-сериале/антологии/телефильме — Стивен Грэм, «Переходный возраст»
- Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме — Мишель Уильямс, «Умираю, как хочу секса»
Особое кинематографическое событие: «Грешники»
Оставить комментарий