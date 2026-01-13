Церемония «Золотой глобус — 2026» прошла в Лос-Анджелесе и стала своеобразной «репетицией» перед «Оскаром». Лидером по числу номинаций среди фильмов стал «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона с Леонардо ДиКаприо и Шоном Пенном (девять номинаций), а среди сериалов — «Белый лотос» (шесть номинаций). Специальные награды получили Хелен Миррен и Сара Джессика Паркер.