Богатая и красивая пенсионерка: почему юмористка Степаненко не скучает по Петросяну 0 678

Lifenews
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Билеты на ее выступления раскупят как горячие пирожки.

Билеты на ее выступления раскупят как горячие пирожки.

Знаменитость, которая сейчас живет свою лучшую жизнь, решила не делать ставку только на старые-добрые номера.

72-летняя экс-супруга Евгения Петросяна сейчас выглядит куда лучше, чем несколько лет назад. Артистка здорово похудела, сменила имидж и больше не собирается тратить время и силы понапрасну.

Свежий выпуск народной программы «Утренняя почта» обернулся сюрпризом для всех поклонников юмористки. Стройная и стильная Елена Степаненко представила свой новый номер о «разведенках», который знатно расшевелил публику, а все благодаря фразам по типу - «меня замуж теперь калачом не заманишь». Со стороны казалось, что юмористка таким образом поиздевалась над Петросяном, который продолжает трудиться в поте лица, чтобы обеспечить молодую жену и малолетних отпрысков.

При этом бывшая жена Евгения Вагановича больше не изъявляет желания работать на корпоративах. Богатая и красивая пенсионерка Елена Степаненко выходит на сцену исключительно для записи программ на федеральных каналах. Артистка отказывается жить в напряженном графике, несмотря на то, что организаторы уверены: если она захочет – то билеты на ее выступления раскупят как горячие пирожки.

Но что действительно приятно, знаменитость, которая сейчас живет свою лучшую жизнь, решила не делать ставку только на старые-добрые номера – прошлой осенью она записала несколько свежих монологов, которые пришлись по душе ее давним фанатам.

Как недавно призналась артистка, раньше она весила 110 кг при росте 168 см, сейчас же ее вес просто идеален – 68 кг. Секрет знаменитости предельно прост: она стала очень мало есть. Ко всему прочему, внешний вид Елены Степанко подкорректировали косметологи, благодаря чему она выглядит намного моложе.

После 40 лет на эстраде и развода с Евгением Петросяном, с которым она прожила 33 года, Степаненко получила долю имущества, которое, по слухам, оценивается в миллиард рублей. У разведенной звезды есть абсолютно все: элитное жилье в Москве и значительные сбережения. Именно финансовая независимость позволяет ей не работать ради хлеба насущного.

#пенсионеры #юмор #телевидение #развод #Евгений Петросян #красота #знаменитости #здоровье
