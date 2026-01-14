В секретных архивах КГБ до сих пор хранятся документы, касающиеся известного медиума Вольфа Мессинга. Один из таких документов рассекретил бывший сотрудник спецслужб подполковник КГБ Алексей Соколов. В нем речь идет о предсказании Мессинга, которое имеет непосредственное отношение к 2026 году. И сделано оно было провидцем незадолго до смерти в 1974 году.

Телепат назвал сакральную дату – 26 февраля 2026 года, раскрыл содержание архивного документа в YouTube «Мой СССР» подполковник в отставке. Именно в этот день Земля «содрогнётся», Россия и весь мир будет стоят перед выбором между войной и миром. Последнее слово будет за «человеком с голубыми глазами». Только от решения этого человека зависит быть войне или миру.

Столкновение произойдет между тремя большими силами: орел (США), дракон (Китай) и медведь (Россия). В то же время, из документа следует, что есть еще одна, четвертая сила. Провидец говорил о тех, «кто владеет золотом и информацией, у кого нет родины, но она управляют странами». Можно только догадываться, что речь идет о «глубинном государстве» или глобалистах. И именно эта четвертая сила будет стравливать больших игроков между собой.Предвестником перемен станет огромная комета, которая пролетит по небу 26 февраля. Быть может, речь как раз идет о загадочной межзвездная комета 3I/ATLAS, которая привлекла внимание астрологов и экстрасенсов?

За семь дней до этого на сутки отключатся все системы связи, и мир погрузится в тишину, предупредил телепат. Звучит зловеще, но интригующее, потому что, если верить Соколову, после этого начнется самое интересное. К неожиданности многих, главным партнером России станет «не тот, кто сейчас друг, а тот, кто сегодня враг». Мессинг утверждал, что появится новая технология, которые избавят людей от всех болезней. Верующим назовут ее Богом, а учены – единым полем.

Можно верить или не верить в предсказание, но Алексей Соколов – реальный человек, подполковник в отставке. А 26 февраля 2026 года произойдет уникальное явление - Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун действительно выстроятся в редком соединении в знаке Водолея. Такое происходит пару раз за две тысячи лет. Один раз такое явление совпало с датой рождения Иисуса Христа. В сентябре начался библейский (или пророческий) 2025 год, который продлится по сентябрь 2026.

Вольф Григорьевич (Гершкович) Мессинг (18 сентября 1899, Гура-Кальвария, Варшавская губерния, Российская империя — 8 ноября 1974, Москва, СССР) — советский эстрадный артист (менталист), выступавший с психологическими опытами «по чтению мыслей» зрителей; заслуженный артист РСФСР (1971).