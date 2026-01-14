Baltijas balss logotype
Сериал, обидевший французов и украинцев, перебрался в Венецию

Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эта Эмили, она такая милая.

Эта Эмили, она такая милая.

История о харизматичной пиарщице Купер официально получит продолжение.

Пятый сезон сериала вышел всего две недели назад, но стриминговый сервис уже официально объявил о продолжении истории об Эмили Купер.

Предыдущие похождения в Париже еще не успел остыть в обсуждениях зрителей, а Netflix уже подтвердил шестой сезон. История о харизматичной пиарщице Эмили Купер официально получит продолжение.

По случаю анонса стриминговая платформа опубликовала короткий тизер: в кадре Эмили задувает свечу с цифрой 6, установленную на круассане, сидя на террасе с видом на Эйфелеву башню. Такой жест лишь подогрел ожидания фанатов и намекнул, что Париж снова сыграет важную роль в новых сериях.

Однако сюжет может выйти за пределы французской столицы. В финале пятого сезона Эмили получает открытку от Габриеля из Греции вместе с приглашением приехать к нему. Это породило предположение, что в новом сезоне героиня Лили Коллинз сменит парижские улочки на солнечные греческие пейзажи.

Точную дату премьеры шестого сезона Netflix пока не объявил, однако поклонники сериала уже могут быть уверены - стильные приключения Эмили еще далеко не завершены.

Многие французские критики осудили шоу за демонстрацию негативных стереотипов о парижанах и французах. Шарль Мартин написал в Première, что в сериале французы несправедливо стереотипированы и изображены как «ленивые люди, которые никогда не приходят в офис с самого утра… кокетливы и на самом деле не привязаны к концепции лояльности… являются сексистами и отсталыми, и имеют сомнительное отношение к принятию душа».

Второй сезон вызвал споры в Украине по поводу персонажа Петра (имя не используется в стране) с украинским происхождением, которая была изображена как мелкий магазинный вор.

#Греция #сериал #Париж #критика
Видео