«Странно видеть меня вне праздничного сезона»: Маколей Калкин пошутил на церемонии «Золотой глобус» 0 261

Lifenews
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Странно видеть меня вне праздничного сезона»: Маколей Калкин пошутил на церемонии «Золотой глобус»

Маколей Калкин неожиданно появился на церемонии вручения премии «Золотой глобус», которая прошла в 11 января в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе, и с юмором напомнил публике о своей самой известной роли.

Поднявшись на сцену для вручения награды за лучший сценарий к фильму, актёр не упустил возможности пошутить о картине «Один дома», которая сделала его мировой звездой ещё в 1990-х. Обращаясь к залу, Калкин с иронией отметил, что зрители привыкли видеть его исключительно в рождественский период.

«Спасибо. Я знаю, что странно видеть меня вне праздничного сезона — но, как ни странно, я существую круглый год», — сказал актёр, вызвав смех и аплодисменты в зале.

После этого Калкин объявил победителя в категории «Лучший сценарий» — им стал Пол Томас Андерсон за фильм «Одна битва за другой». Появление актёра на сцене тепло встретили не только гости церемонии, но и пользователи социальных сетей. Многие отметили, что рады вновь видеть Калкина в центре внимания и с удовольствием наблюдали бы за его возвращением к активной работе в индустрии.

Зрители в комментариях писали, что ему подошла бы роль ведущего телешоу, а некоторые в шутку признались, что ожидали услышать культовый крик: «КЕВИН!».

На красной дорожке Маколей Калкин появился вместе со своей невестой и матерью его детей — актрисой Брендой Сонг.

Источник

#юмор #социальные сети #знаменитости #золотой глобус #развлечения
Оставить комментарий

