Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Названа неожиданная опасность питьевой воды из кулеров 0 243

Lifenews
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Названа неожиданная опасность питьевой воды из кулеров
ФОТО: Unsplash

Кулеры могут содержать больше микробов, чем водопроводная вода.

Коммерческие автоматы по продаже питьевой воды и кулеры в общественных местах могут содержать больше микробов, чем обычная водопроводная вода. К такому выводу пришли исследователи из Университета Лома-Линда, опубликовавшие обзор 70 научных работ в журнале AIMS Microbiology.

Анализ показал, что в насадках и внутренних трубках водных автоматов бактерии могут активно размножаться уже через несколько дней после дезинфекции. Основная причина — фильтрация остаточного хлора, который в водопроводной воде сдерживает рост микроорганизмов, но отсутствует в системах автоматов.

По словам авторов, при нерегулярной очистке и несвоевременной замене фильтров такие устройства создают идеальные условия для образования бактериальных биопленок. В результате уровень загрязнения воды в автоматах может сравняться с исходной водопроводной водой или даже превысить его.

Исследователи подчеркивают, что автоматы требуют строгого и частого обслуживания — от еженедельной до ежемесячной дезинфекции в зависимости от интенсивности использования. Без этого привычный источник «чистой» воды может представлять скрытый риск для здоровья.

Читайте нас также:
#технологии #микробы #вода #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Названа опасность длительного отсутствия отношений
Изображение к статье: Неожиданный молочный продукт связали со снижением уровня сахара в крови
Изображение к статье: Раскрыт секрет сохранения ясности ума в пожилом возрасте
Изображение к статье: Назван необычный и доступный продукт для снижения давления

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сон в прохладной комнате снижает нагрузку на сердце у пожилых
Люблю!
Изображение к статье: Причины храпа, его опасности для здоровья и способы избавления от него
Дом и сад
Изображение к статье: Скриншот: thesun.co.uk
Lifenews
Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео