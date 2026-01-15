Новый скандал с участием Кейт Миддлтон прогремел на весь мир. Рассказываем, что случилось и к чему это приведет.

Невозможно спорить с тем фактом, что принцесса Уэльская на сегодняшний день является не только самым популярным членом британской королевской семьи, но и в принципе считается одной из самых популярных женщин в мире. Разумеется, она часто оказывается в центре внимания. Однако сейчас известность вышла для Кэтрин боком.

Многие поклонники БКС и жены принца Уильяма были шокированы, когда в Сети появились фото Миддлтон в бикини. Сразу стало понятно, что речь идет не про слив отпускных кадров с Кейт. Это особо активные пользователи социальной сети X начали давать искусственному интеллекту Grok задания генерировать такие откровенные фото с будущей королевой Великобритании.

Чат-бот является бесплатным инструментом на платформе X, так что кто угодно мог создавать подобные снимки принцессы Уэльской. Вот только речь идет про невестку короля Великобритании Карла III. Так что ситуацию под свой контроль взял британский регулятор Ofcom, сотрудники которого оперативно связались с X Илона Маска. В разговоре упор делался на вопрос о соблюдении законов о безопасности в интернете.

«Борьба с незаконным онлайн-вредом и защита детей остаются приоритетами для Ofcom. Мы осведомлены о серьёзных опасениях по поводу рубрики на Grok on X, которая публикует обнажённые изображения людей.

Мы срочно связались с X и xAI их подразделением искусственного интеллекта, чтобы узнать, какие меры они предприняли для выполнения своих юридических обязанностей по защите пользователей в Великобритании. Исходя из их реакции, мы проведём оперативную оценку, чтобы определить, есть ли потенциальные проблемы с соблюдением требований, требующие расследования», — передает источник.

В то же самое время Кенсингтонский дворец, являющийся официальной резиденцией принца и принцессы Уэльских, пока не дал никаких комментариев. Между тем в прошлом Миддлтон уже оказывалась в подобной ситуации, когда в издании French Closer были опубликованы ее реальные фотографии — на них она загорала топлес на частной территории во Франции. К слову, тогда принц Уильям встал на защиту чести супруги, подал в суд на журнал и получил Принц Уильям подал в суд на журнал и получили компенсацию в размере 100 000 евро.