Принц Уильям нанял специалиста по антикризисному управлению, чтобы справиться с внутренними конфликтами королевской семьи и последствиями скандалов, связанных с принцем Гарри, Меган Маркл и Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором.

Новый эксперт в штате Кенсингтонского дворца

Лайза Рэйвскрофт, приглашённая из коммуникационной компании Edelman, займёт ключевую роль в управлении повседневными взаимодействиями с прессой и организацией антикризисной стратегии. Рэйвскрофт ранее возглавляла команду по кризисным ситуациям в Великобритании и получила рекомендацию Джулиана Пейна, бывшего пресс-секретаря Карла III и королевы Камиллы.

Контекст назначения

За последние годы королевская семья столкнулась с рядом испытаний: болезни Кейт Миддлтон и короля Карла III, смерть королевы Елизаветы II, а также серия интервью принца Гарри и Меган Маркл, раскрывающих закулисную жизнь дворца. Назначение Рэйвскрофт должно помочь наладить коммуникацию между Кенсингтонским и Букингемским дворцами и укрепить репутацию семьи.

Скандалы с Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором

Эндрю был лишён королевских титулов после скандалов, связанных с Джеффри Эпштейном, и вскоре покинет Роял-Лодж в Виндзоре, где жил с бывшей женой, Сарой Фергюсон.

Безопасность и репутация

Помимо внутренней гармонии, усилия дворца направлены на контроль над безопасностью принца Гарри во время визитов в Великобританию. Ravec — комитет из полицейских, королевских и правительственных экспертов — рассматривает заявку герцога Сассекского на вооружённую охрану за счёт налогоплательщиков.

