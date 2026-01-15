Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Женщина четыре года молилась Шреку и не намерена прекращать 0 119

Lifenews
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Женщина четыре года молилась Шреку и не намерена прекращать
ФОТО: Youtube

На Филиппинах женщина приняла Шрека за Будду и четыре года молилась ему. Также она сообщила, что продолжит вознесение молитв фигурке из мультфильма и дальше - разницы она не видит.

Жительница Филиппин несколько лет поклонялась статуэтке Шрека и не собирается прекращать. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Четыре года назад женщина купила зеленую фигурку пузатого существа с головой Шрека. Она приняла ее за статуэтку Будды, водрузила на домашний алтарь и ежедневно молилась ей.

Подруга женщины обратила внимание на нетрадиционный цвет и странные черты лица фигурки. При внимательном осмотре выяснилось, что она напечатана на 3D-принтере и изображает не Будду, а главного героя мультфильма «Шрек».

По словам женщины, открытие не расстроило ее, поскольку, по ее мнению, искренность молитвы важнее внешнего вида Будды. Она посмеялась и добавила, что намерена и впредь поклоняться этой фигурке.

Читайте нас также:
#религия #мультфильм #Филиппины #новости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Названа опасность длительного отсутствия отношений
Изображение к статье: Неожиданный молочный продукт связали со снижением уровня сахара в крови
Изображение к статье: Раскрыт секрет сохранения ясности ума в пожилом возрасте
Изображение к статье: Назван необычный и доступный продукт для снижения давления

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сон в прохладной комнате снижает нагрузку на сердце у пожилых
Люблю!
Изображение к статье: Причины храпа, его опасности для здоровья и способы избавления от него
Дом и сад
Изображение к статье: Скриншот: thesun.co.uk
Lifenews
Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео