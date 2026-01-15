Микки Рурк опубликовал в инстаграме видеообращение к подписчикам, в котором резко раскритиковал кампанию по сбору средств для него. Ранее в сети появилась информация о том, что 73-летний актёр начал денежный сбор для погашения задолженности по аренде жилья в Лос-Анджелесе.

В ролике Рурк предстал в розовой футболке и ковбойской шляпе, держа на руках свою собаку Лаки. Он заявил, что "расстроен" и "растерян", а также "не понимает", почему кто-то решил создать сбор на краудфандинговой платформе GoFundMe от его имени. "Это не моя инициатива. Если бы мне нужны были деньги, я бы не стал просить милостыню. Я бы лучше засунул себе пистолет в задницу и нажал на курок", — отметил актёр.

По данным The Hollywood Reporter, кампанию, о которой идёт речь, создала Лия-Джоэль Джонс, помощница менеджера Рурка, Кимберли Хайнс. Это было сделано, якобы, с целью помочь актёру остаться в его доме после того, как ему вручили уведомление о выселении из-за задолженности по арендной плате в размере 60 тыс. долларов.

В объявлении утверждалось, что сбор был создан с "полного разрешения Микки" и на данный момент удалось собрать более 100 тыс. долларов. Тем не менее, в своём видео Микки назвал эту кампанию "позорной", добавив: "Но я переживу это, как и всё остальное".

Уточняется, что в конце декабря Рурк действительно получил уведомление о выселении с трёхдневным сроком. Согласно Los Angeles Times, он не покинул дом в указанный срок, и арендодатель подал в суд с иском о возмещении ущерба и судебных издержек. В завершение своего обращения Рурк попросил тех, кто уже сделал пожертвования, вернуть свои деньги: "Я бы так не поступил. У меня слишком много гордости".

Микки Рурк прославился такими фильмами, как "Девять с половиной недель" и "Сердце Ангела". Лауреат премий "Золотой глобус" и BAFTA, номинант на премию "Оскар" за фильм "Рестлер". Он также профессионально занимался боксом. Дважды был женат, у него также были романы с русскими девушками. Детей у Рурка нет. Рурк признавался, что перенёс несколько пластических операций (результаты последней из них недавно стали темой для обсуждений в сети).