Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Жертва пластической хирургии Микки Рурк рассказал, в какое место засунул бы пистолет 0 375

Lifenews
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ум приходит с годами, но иногда годы приходят одни.

Ум приходит с годами, но иногда годы приходят одни.

73-летний артист опровергает сбор средств для своего спасения.

Микки Рурк опубликовал в инстаграме видеообращение к подписчикам, в котором резко раскритиковал кампанию по сбору средств для него. Ранее в сети появилась информация о том, что 73-летний актёр начал денежный сбор для погашения задолженности по аренде жилья в Лос-Анджелесе.

В ролике Рурк предстал в розовой футболке и ковбойской шляпе, держа на руках свою собаку Лаки. Он заявил, что "расстроен" и "растерян", а также "не понимает", почему кто-то решил создать сбор на краудфандинговой платформе GoFundMe от его имени. "Это не моя инициатива. Если бы мне нужны были деньги, я бы не стал просить милостыню. Я бы лучше засунул себе пистолет в задницу и нажал на курок", — отметил актёр.

По данным The Hollywood Reporter, кампанию, о которой идёт речь, создала Лия-Джоэль Джонс, помощница менеджера Рурка, Кимберли Хайнс. Это было сделано, якобы, с целью помочь актёру остаться в его доме после того, как ему вручили уведомление о выселении из-за задолженности по арендной плате в размере 60 тыс. долларов.

В объявлении утверждалось, что сбор был создан с "полного разрешения Микки" и на данный момент удалось собрать более 100 тыс. долларов. Тем не менее, в своём видео Микки назвал эту кампанию "позорной", добавив: "Но я переживу это, как и всё остальное".

Уточняется, что в конце декабря Рурк действительно получил уведомление о выселении с трёхдневным сроком. Согласно Los Angeles Times, он не покинул дом в указанный срок, и арендодатель подал в суд с иском о возмещении ущерба и судебных издержек. В завершение своего обращения Рурк попросил тех, кто уже сделал пожертвования, вернуть свои деньги: "Я бы так не поступил. У меня слишком много гордости".

Микки Рурк прославился такими фильмами, как "Девять с половиной недель" и "Сердце Ангела". Лауреат премий "Золотой глобус" и BAFTA, номинант на премию "Оскар" за фильм "Рестлер". Он также профессионально занимался боксом. Дважды был женат, у него также были романы с русскими девушками. Детей у Рурка нет. Рурк признавался, что перенёс несколько пластических операций (результаты последней из них недавно стали темой для обсуждений в сети).

Читайте нас также:
#звезды #социальные сети #Микки Рурк
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Названа опасность длительного отсутствия отношений
Изображение к статье: Неожиданный молочный продукт связали со снижением уровня сахара в крови
Изображение к статье: Раскрыт секрет сохранения ясности ума в пожилом возрасте
Изображение к статье: Назван необычный и доступный продукт для снижения давления

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сон в прохладной комнате снижает нагрузку на сердце у пожилых
Люблю!
Изображение к статье: Причины храпа, его опасности для здоровья и способы избавления от него
Дом и сад
Изображение к статье: Скриншот: thesun.co.uk
Lifenews
Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео