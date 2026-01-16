Baltijas balss logotype
Рядом с Литвой: мужчина купил психбольницу и поселился в ней

Lifenews
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рядом с Литвой: мужчина купил психбольницу и поселился в ней
ФОТО: Unsplash

Житель соседней с Литвой страны - Белоруссии купил психбольницу в области Гродно за бесценок и поселился в ней.

Житель Белоруссии Дмитрий купил за 100 долларов (7,8 тысячи рублей) комплекс зданий бывшей психиатрической больницы в поселке Жодишки, поселился там и переоборудовал помещения в художественную галерею. Об этом сообщает Onliner.

Здание было построено еще в XVIII веке как иезуитский коллегиум. Позже его использовали в качестве усадьбы, а в советское время там разместили психиатрическую больницу. Учреждение было закрыто после пожара в 2019 году.

На дверях кабинетов сохранились таблички, в комнатах — сейфы для медикаментов. Остались также решетки на окнах, слои яркой синей и зеленой краски и надписи на стенах. Новый владелец разместил в коридорах и бывших палатах пейзажи, сюрреалистические портреты и абстрактные работы.


#история #недвижимость #искусство #психиатрия #реконструкция




