Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Телеведущая узнала о тяжелой болезни благодаря комментарию подписчика 0 884

Lifenews
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Скриншот: thesun.co.uk

Скриншот: thesun.co.uk

Телеведущая Джози Гибсон заявила, что у нее диагностировали липедему.

Британская телеведущая Джози Гибсон заявила, что у нее диагностировали липедему. Об этом она рассказала в эфире шоу «Этим утром» (This Morning) на канале ITV, передает The Sun.

По словам Гибсон, она узнала о тяжелой болезни благодаря комментарию подписчика. «Пару лет назад мне написали в Instagram: "У вас типичное тело при липедеме". Я подумала: "Что такое липедема?" Я понятия не имела, что это», — вспомнила она.

Телеведущая отметила, что после этого сообщения сходила к врачу, и тот подтвердил диагноз. Главным симптомом болезни она назвала отеки ног. «Я уезжала на съемки на целый день, возвращалась домой, и у меня опухали ноги. Они становились очень большими и тяжелыми и могли сильно болеть», — пожаловалась Гибсон.

Читайте нас также:
#медицина #instagram #диагноз #симптомы #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Изображение к статье: С кем вы, Эдуард Веркин? Российские писатели поделились на наших и не наших
Изображение к статье: «Игра престолов» получит продолжение
Изображение к статье: Марго - свежа и хороша. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Медики предупреждают: чем опасно переохлаждение и как его избежать
Люблю!
Изображение к статье: Эта Люсечка вполне хороша в свои года. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Почему отказ от целей может сделать человека счастливее
Lifenews
Изображение к статье: Самая красивая королева мира в свои 55 удалилась в пустыню Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: После зимних каникул выросла посещаемость образовательных учреждений
Наша Латвия
Изображение к статье: Болят суставы зимой? Доктор назвал простые продукты, которые могут помочь
Люблю!
Изображение к статье: Медики предупреждают: чем опасно переохлаждение и как его избежать
Люблю!
Изображение к статье: Эта Люсечка вполне хороша в свои года. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Почему отказ от целей может сделать человека счастливее
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео