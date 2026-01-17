Baltijas balss logotype
Самая красивая королева мира в свои 55 удалилась в пустыню 0 283

Lifenews
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самая красивая королева мира в свои 55 удалилась в пустыню

Представительница народа Палестины любит красивую жизнь.

Жена иорданского короля Абдаллы II отвезла общую младшую 25-летнюю дочь Сальму в одно из самых живописных мест юга Иордании, пустыню Вади-Рам, где они вместе прокатились на внедорожниках, получив настоящий адреналиновый заряд.

"С Сальмой в Вади-Рам, сердце Южной Иордании… Красота, несравнимая ни с одной другой локацией на планете, - подписала 55-летняя Рания серию кадров из поездки. - Назовите меня предвзятой, но я просто не могу представить более захватывающего дух места. Обязательно к посещению, всего в нескольких минутах езды от нашей потрясающей Петры!"

Рания имела в виду, что пустыня расположена недалеко от одного из главных археологических объектов региона, являющегося знаковой достопримечательностью.

На прогулку по пустыне королева и ее дочь отправились в повседневных образах, выбрав комфортные свитшоты и брюки, а также надев одинаковые красно-белые арафатки, традиционные восточные платки, защищающие от жары, пыли и песка.

Рания родилась в Эль-Кувейте (Кувейт) в семье палестинцев родом из Тулькарма (Западный берег реки Иордан, территория Иордании в 1948—1967 годах), принадлежавших к средней буржуазии[3]. Рания, дочь педиатра, была успешна в учебе в школе и университете. Продолжала образование в иностранных учебных заведениях: училась в кувейтской школе New English School, затем получила диплом по деловому администрированию в Американском университете Каира (American University in Cairo) в Египте.

Queen_Rania_of_Jordan_at_Le_Web_09_(4174494458).jpg

В начале девяностых семья Рании была вынуждена бежать в Иорданию из Кувейта, когда, после освобождения Кувейта от иракской оккупации, палестинцев обвинили в сотрудничестве с захватчиками.

После отказа в назначении на руководящую должность в иорданском представительстве Apple, Рания перешла в представительство Citibank в Аммане, принадлежащее сестре и зятю короля Абдаллы, где в августе 1992 года и познакомилась с принцем. 10 июня 1993 года пара отпраздновала свадьбу.

960px-Queen_Rania_of_Jordan_Official_Release_05_(cropped).jpg

Рания получила титул королевы после трехмесячного официального траура по поводу смерти короля Хусейна. Абдалла, сын принцессы Муны, второй жены его отца, был объявлен наследником трона.

#мода #путешествия #археология #образ жизни #семья #Палестина #красота #королева
