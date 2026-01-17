Жена иорданского короля Абдаллы II отвезла общую младшую 25-летнюю дочь Сальму в одно из самых живописных мест юга Иордании, пустыню Вади-Рам, где они вместе прокатились на внедорожниках, получив настоящий адреналиновый заряд.

"С Сальмой в Вади-Рам, сердце Южной Иордании… Красота, несравнимая ни с одной другой локацией на планете, - подписала 55-летняя Рания серию кадров из поездки. - Назовите меня предвзятой, но я просто не могу представить более захватывающего дух места. Обязательно к посещению, всего в нескольких минутах езды от нашей потрясающей Петры!"

Рания имела в виду, что пустыня расположена недалеко от одного из главных археологических объектов региона, являющегося знаковой достопримечательностью.

На прогулку по пустыне королева и ее дочь отправились в повседневных образах, выбрав комфортные свитшоты и брюки, а также надев одинаковые красно-белые арафатки, традиционные восточные платки, защищающие от жары, пыли и песка.

Рания родилась в Эль-Кувейте (Кувейт) в семье палестинцев родом из Тулькарма (Западный берег реки Иордан, территория Иордании в 1948—1967 годах), принадлежавших к средней буржуазии[3]. Рания, дочь педиатра, была успешна в учебе в школе и университете. Продолжала образование в иностранных учебных заведениях: училась в кувейтской школе New English School, затем получила диплом по деловому администрированию в Американском университете Каира (American University in Cairo) в Египте.

В начале девяностых семья Рании была вынуждена бежать в Иорданию из Кувейта, когда, после освобождения Кувейта от иракской оккупации, палестинцев обвинили в сотрудничестве с захватчиками.

После отказа в назначении на руководящую должность в иорданском представительстве Apple, Рания перешла в представительство Citibank в Аммане, принадлежащее сестре и зятю короля Абдаллы, где в августе 1992 года и познакомилась с принцем. 10 июня 1993 года пара отпраздновала свадьбу.

Рания получила титул королевы после трехмесячного официального траура по поводу смерти короля Хусейна. Абдалла, сын принцессы Муны, второй жены его отца, был объявлен наследником трона.