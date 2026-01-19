Baltijas balss logotype
Обнаружены скрытые факторы риска рака желудка 0 829

Lifenews
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обнаружены скрытые факторы риска рака желудка
ФОТО: Unsplash

Влияние возраста и курения усиливает риск развития рака желудка.

Риск рака желудка может формироваться задолго до появления первых симптомов — под влиянием возраста, курения, генетических изменений в крови и даже бактерий из полости рта. К такому выводу пришли ученые из Duke-NUS Medical School и Национальной университетской системы здравоохранения Сингапура (NUHS). Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Discovery (CD).

Ученые изучили более 1500 образцов кишечной метаплазии — предракового состояния слизистой желудка — собранных в шести странах. Анализ показал, что еще на этой стадии в клетках накапливаются мутации, связанные с будущим развитием рака. Особенно опасными оказались изменения в гене ARID1A, которые были связаны с более высоким риском опухоли и худшим прогнозом. Кроме того, исследователи выявили характерный «след» повреждения ДНК, связанный с окислительным стрессом — процессом, который усиливается при курении.

Неожиданным оказалось и участие крови в этом процессе. У части пациентов обнаружили так называемый клональный гемопоэз — возрастные мутации в стволовых клетках крови. Он был связан с повышенной уязвимостью к раку желудка и чаще встречался у пожилых людей. При этом у таких пациентов в желудке обнаруживалось больше бактерий, обычно обитающих в полости рта, в частности Streptococcus. Ученые предполагают, что сочетание ослабленного иммунного контроля и хронического воспаления ускоряет повреждение тканей желудка.

Авторы подчеркивают, что рак желудка формируется не из-за одного фактора, а как результат долгого «накопления риска». Полученные данные могут помочь точнее выявлять людей с высоким риском задолго до болезни и разрабатывать профилактические стратегии.

#медицина #профилактика #возраст #генетика #курение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео