Обещание Трампа быстро разблокировать Ормузский пролив может оказаться значительно сложнее, чем заявляет Белый дом. Об этом пишет WSJ.

Президент США и глава Пентагона заявляют, что американские военные корабли будут сопровождать нефтяные танкеры через пролив. Однако, по данным издания, американские ВМС пока не спешат вводить корабли в сам пролив шириной всего около 21 мили.

Офицеры опасаются, что иранские беспилотники и противокорабельные ракеты могут превратить его в так называемую “kill box” — зону, где корабли окажутся под постоянной угрозой ударов.

Один из возможных сценариев — масштабное прикрытие конвоев. Военные эксперты считают, что для защиты танкеров может понадобиться до двух боевых кораблей на один танкер или около десятка кораблей для конвоя из пяти-десяти судов.

Параллельно потребуется постоянное патрулирование беспилотниками MQ-9 Reaper и удары по иранским пусковым установкам на побережье.

По словам бывшего офицера ВМС и аналитика Hudson Institute Брайана Кларка, такая операция потребует “тысячи солдат и моряков и значительные финансовые ресурсы, причем проводить ее, возможно, придется месяцами”.

Даже в этом случае эффективность операции будет ограниченной. По оценке аналитической компании Lloyd’s List Intelligence, из-за мер безопасности и ограниченного числа военных кораблей поток танкеров через пролив может упасть до примерно 10% от нормального уровня. При таких темпах на разбор очереди из более чем 600 торговых судов, застрявших в Персидском заливе, могут уйти месяцы.

Более радикальный вариант — военная операция на территории Ирана. Некоторые эксперты допускают удары по побережью и высадку морской пехоты для уничтожения ракетных и беспилотных установок, способных атаковать суда в проливе. Но такой сценарий потребует тысяч военнослужащих и может перерасти в длительную наземную операцию против Корпуса стражей исламской революции, насчитывающего около 190 тысяч бойцов.

При этом даже контроль над побережьем не гарантирует безопасности. Иран располагает ракетами и дронами дальнего радиуса действия и уже наносил удары по танкерам в северной части Персидского залива, далеко от самого пролива.

По оценке военных и представителей судоходной отрасли, нормальный поток более чем 100 судов в день может восстановиться только в случае прекращения боевых действий и гарантий безопасности со стороны Ирана. Без этого страховые и судоходные компании могут просто отказаться отправлять корабли через опасную зону.