Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как извиняться так, чтобы восстановить доверие, а не усугубить конфликт 0 127

Lifenews
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как извиняться так, чтобы восстановить доверие, а не усугубить конфликт

Одного слова «извини» недостаточно, чтобы загладить вину и вернуть близость в отношениях. Искреннее прощение — это не формальность, а сочетание ответственности, эмпатии и готовности к изменениям. Психологи объясняют, почему привычные извинения часто не работают и как сделать так, чтобы вас действительно услышали.

Конфликты случаются даже в самых крепких отношениях — и это нормально. Но именно после ссоры становится ясно, приведет ли ситуация к сближению или станет еще одним шагом к отчуждению. Ошибка многих в том, что извинение воспринимается как автоматическое «стирание» вины. На практике же неправильно подобранные слова могут лишь усилить обиду.

Почему стандартные извинения не помогают

В попытке быстрее закрыть конфликт люди часто используют фразы, которые лишь маскируются под извинения: «Извини, но у меня был тяжелый день», «Ты тоже так делал», «Ничего страшного не произошло».

Такие формулировки не признают причиненный вред и фактически перекладывают ответственность. В результате человек чувствует, что его эмоции обесценили, а напряжение в отношениях только нарастает.

Три обязательных элемента настоящего извинения

Принятие ответственности

Искреннее извинение начинается без оправданий. Важно говорить о своих действиях, а не о реакции партнера. Формулировка «Извини за мои слова — они причинили боль» показывает осознанность и честность.

Эмпатия

Недостаточно признать ошибку — важно показать, что вы понимаете чувства другого человека. Фразы вроде «Я вижу, что тебе было больно» или «Понимаю, почему это тебя задело» помогают восстановить ощущение безопасности и уважения.

Действия, а не обещания

Слова теряют ценность без поступков. Готовность изменить поведение и сделать выводы — ключ к восстановлению доверия. Именно действия показывают, что извинение было искренним.

Как сделать извинение живым, а не формальным

Слушайте, не перебивая и не защищаясь. Признавайте чувства, даже если вам трудно их принять. Подкрепляйте слова реальными изменениями, пусть даже небольшими.

Почему умение извиняться — признак силы

Настоящее извинение не унижает и не закрепляет за человеком роль «виноватого». Напротив, оно говорит о зрелости, ответственности и способности строить глубокие отношения. Психологи отмечают: качественное прощение часто становится отправной точкой для более доверительного и устойчивого союза.

Прежде чем в следующий раз ограничиться коротким «извини», стоит вспомнить три основы настоящего примирения: ответственность, эмпатия и действие. Именно они делают слова значимыми.

Источник

Читайте нас также:
#отношения #извинения #общение #эмпатия #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Обнародованы преимущества романов после 45 лет
Изображение к статье: Найдена причина тревожных расстройств у жителей городов
Изображение к статье: Привычный продукт связали со снижением скачков сахара в крови
Изображение к статье: Найден простой способ сохранить молодость

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия
Изображение к статье: 70 лет назад в СССР приказали создать тяжелый спутник - но что-то пошло не так Иконка видео
Техно
Изображение к статье: С помощью Томаса ситуация должна выправиться. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Домашние шоколадные конфеты и леденцы: быстро и вкусно!
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео