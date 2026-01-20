Baltijas balss logotype
На греческом острове бесплатно поселят добрых людей, любящих котиков 0 396

Lifenews
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Они же такие милые.

Они же такие милые.

Труду нужно будет посвящать 5 часов по 5 дней в неделю.

Греческий остров Сирос предлагает уникальную возможность для любителей кошек и путешествий: бесплатное проживание в обмен на помощь в уходе за животными.

На острове, расположенном в самом сердце Эгейского моря, обитают около 3000 кошек. Благотворительная организация Syros Cats уже много лет занимается регулированием их численности, стерилизацией и обеспечением необходимого ухода.

Впрочем, нужно учесть, что это действительно работа. Организация Syros Cats принимает в свои ряды "подготовленных, зрелых, здоровых и самостоятельных" волонтеров.

От них требуется пять дней в неделю уделять пять часов в сутки кормлению, уборке и ласке спасенных котят.

Взамен волонтеры получают:

-бесплатное проживание;

-бесплатные завтраки;

-оплату коммунальных платежей.

Дорога до острова и расходы на питание (обеды и ужины) оплачиваются самостоятельно.

Лицам с паспортами стран, не входящих в ЕС, следует учитывать правила Шенгенской зоны, ограничивающие пребывание на Сиросе до трех месяцев в течение полугода.

Наличие медицинской страховки, действующей в ЕС, настоятельно рекомендуется.

Кого возьмут заботиться о котиках

Конкретные обязанности включают чистку туалетов питомцев, уход за шерстью, работу в саду, отлов бездомных кошек, помощь в выдаче лекарств и поездки к ветеринару с больными или непривитыми животными.

Волонтеры также должны будут общаться с посетителями и проводить экскурсии по территории приюта.

От кандидатов ожидается самостоятельность, а также ответственность. Приоритет отдается людям с опытом работы в ветеринарии или с бездомными животными. Заявки от лиц моложе 25 лет рассматриваются менее охотно.

Одновременно приют принимает не более четырех волонтеров, часто из разных стран. Поэтому кандидаты должны быть толерантны и принимать различия в обычаях, расе, поле и убеждениях.

Каждому волонтеру предоставляется отдельная спальня, но кухня, ванная комната и общая гостиная делятся на 2–3 человек.

Неудивительно, что желающих очень много: прием заявок на 2026 год в настоящее время уже закрыт.

Однако организация призывает всех заинтересованных следить за обновлениями на страницах в соцсетях, чтобы не пропустить следующий набор.

3b414fc921319edf0fee77e7adde0b09.jpg

#благотворительность #туризм #животные #Греция #Европа #кошки #культура
