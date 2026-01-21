Baltijas balss logotype
Судебные приставы провели принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках 0 916

Lifenews
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Судебные приставы провели принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках

В Москве прошло принудительное выселение народной артистки Ларисы Долиной из элитной квартиры в районе Хамовники. Процедура проходила в то время, когда певица находится за границей — на отдыхе в Объединённых Арабских Эмиратах.

По данным СМИ, на месте работали судебные приставы и сотрудники полиции, а также представитель интересов Полины Лурье, которой недвижимость официально перешла по решению суда. Рыночная стоимость квартиры оценивается более чем в 100 миллионов рублей.

Судебный спор вокруг жилья продолжался почти два года. В 2024 году Долина продала квартиру Полине Лурье, однако позже попыталась признать сделку недействительной, заявив, что стала жертвой мошенничества и продала недвижимость по заниженной цене. Ранее несколько судебных инстанций принимали сторону артистки, однако в декабре прошлого года Верховный суд окончательно встал на сторону покупательницы.

Согласно судебному решению, Долина должна была передать ключи от квартиры новому владельцу до 30 декабря. Несмотря на то что певица вывезла личные вещи, обязательство выполнено не было. После этого артистка покинула Россию и отправилась на отдых в Абу-Даби, что и стало причиной начала принудительного исполнения судебного решения.

Ситуация вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Пользователи активно обсуждают как сам судебный процесс, так и поведение певицы. Параллельно в СМИ появилась информация о возможной отмене ряда концертов Ларисы Долиной, которую связывают с низкими продажами билетов.

источник

#недвижимость #СМИ #мошенничество #социальные сети #концерты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео