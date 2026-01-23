Светская львица приобрела практически весь этаж в историческом здании 1903 года постройки на улице Большая Дмитровка.

Ксения Собчак похвасталась шикарным интерьером в новой квартире за миллиард рублей. Супруга известного режиссера Константина Богомолова два года назад приобрела элитные апартаменты в центре Москвы с видом на Кремль. Блондинка лично разработала дизайн своего гнездышка, чем очень городится.

Ксения Собчак сделала дорогой ремонт в апартаментах стоимостью больше миллиарда рублей (10 000 000 евро). Жена Константина Богомолова создала жилище с "характером", которому позавидуют даже голливудские богачи. Говорят, на отделку были потрачены сотни миллионов рублей. В интерьере использованы редкие породы дерева, мрамор, мебель ручной работы и тщательно подобранный антиквариат.

"Очень горжусь тем, какой получилась моя квартира. Интерьерный дизайн - мое главное увлечение... Люди часто живут в однотипных пространствах. Все гладенькое, ладненькое, но абсолютно никакое... Свое пространство я собирала много лет по антикварным магазинчикам, блошиным рынкам и дилерам искусства", - заявила блогерша.

После чего продемонстрировала интерьер, принарядившись в широкое платье и огромную шляпу. Женщина показала белоснежные деревянные стеллажи до потолка, предметы интерьера из натурального камня, хаотично расставленные по комнате, голубей, кресла, обитые экзотической кожей.

Напомним, Собчак приобрела практически весь этаж в историческом здании 1903 года постройки на улице Большая Дмитровка. Дом расположен в 700 метрах от Кремля. Особняк давно получил в Москве неофициальное прозвище "египетский". Его фасад украшен барельефами с головами фараонов, изображениями бога Ра и декоративными решетками, стилизованными под пальмовые листья.

Сделка по покупке квартиры была завершена примерно два года назад. На ремонт мечты и обстановку телеведущая потратила несколько сотен миллионов рублей, описав конечный результат как фантастику и шедевр.