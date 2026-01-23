Даже если вы внимательно проверяете ценники, покупаете товары со скидкой и обходите нижние полки, маркетологи всё равно находят способы заставить вас тратить больше. Рассмотрим основные приёмы, на которые стоит обратить внимание, и как им противостоять.

1. Завтра будет дороже

Часто встречается в онлайн- и офлайн-магазинах. Например, после покупки курса или книги приходит письмо со скидкой, действующей всего 24 часа. Таймер и ограниченное предложение создают страх упустить выгоду, и вы совершаете импульсивную покупку. Аналогично работают сезонные распродажи и «чёрная пятница».

2. Искусственный дефицит

На сайте видите: «27 человек смотрят этот товар» или «остался последний экземпляр». Даже если товар доступен в большом количестве, вы ощущаете ажиотаж и спешите купить. Лимитированные коллекции, вроде палеток косметики, работают по тому же принципу.

3. Три по цене двух

Акции вроде «купи две банки и получи третью бесплатно» кажутся выгодными, но реально лишний товар может остаться неиспользованным. Иногда акции действуют на товары-компаньоны, которые вам не нужны. А крупные упаковки иногда дороже в пересчёте на единицу.

4. Гипнотический эффект торговых центров

Яркий свет, музыка, отсутствие окон и часов создают сенсорную перегрузку и погружают в лёгкий «транс». Вы теряете чувство времени и сопротивление уловкам маркетологов. Этот эффект, известный как эффект Грюна, используют с 1930-х годов для увеличения времени пребывания покупателей в молле.

5. Социальное давление

Люди склонны повторять чужие покупки. Положительные отзывы и блогерские обзоры создают искусственный эффект популярности. Даже понимая рекламу, вы всё равно можете захотеть купить товар, чтобы не отставать от других.

6. Доступный или бесплатный пробный период

Подписочные сервисы предлагают первый месяц бесплатно, а потом вы привыкаете и платите полную цену. Модель «лезвие и бритва» работает по тому же принципу: станок продаётся дешёво, а сменные лезвия стоят дорого. Это актуально для кофе, фотоаппаратов и многого другого.

7. Страх и тревожность

Маркетологи используют ваши тревоги. Пример: компания Listerine придумала термин «галитоз» для обозначения неприятного запаха изо рта и создала страх остаться непопулярным без их продукта.

Бонус: как не покупать лишнего

Проверяйте цену. Иногда «акционные» товары дороже в пересчёте на грамм или единицу.

Идите в магазин со списком. Определите заранее, что нужно.

Избегайте больших торговых центров. Если всё же идёте — планируйте маршрут и время.

Выделяйте бюджет на импульсивные покупки. Это помогает не лишать себя удовольствия, сохраняя контроль над финансами.

Наблюдайте за маркетинговыми приёмами. Это поможет отличать реальные скидки от манипуляций.

Следуя этим правилам, можно сохранять финансы и покупать только то, что действительно нужно.

