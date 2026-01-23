Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Подруги отвернулись от порномодели, обслужившей 583 мужчины за 6 часов 0 762

Lifenews
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эта американочка вполне свежо выглядит для бурной жизни.

Эта американочка вполне свежо выглядит для бурной жизни.

Сама Найт признает, что ее карьера поначалу шокировала семью.

Мать популярной порномодели OnlyFans Энни Найт пожаловалась на предвзятое отношение со стороны знакомых. Об этом сообщает Us Weekly.

Карин Найт рассказала, что карьера дочери оказала негативное влияние на ее социальные связи и спровоцировала проблемы в общении. «Несколько приятельниц, с которыми я пришла пообедать, спросили: "Так это что, финансовая пирамида? Она вербует школьниц, чтобы те присоединились к ней?" Это было оскорбительно», — рассказала мать порномодели. Видео с этой цитатой опубликовала Энни Найт на своей странице в соцсетях.

Сама Найт признает, что ее карьера поначалу шокировала семью. Кэрин узнала о том, чем занимается Энни, из новостей и две недели не хотела с ней разговаривать. Однако со временем она стала одной из главных поклонниц дочери. «В конце концов я просто должна сказать, что действительно горжусь тобой. Так горжусь», — заявила Кэрин в ответ на слова благодарности от Энни. Женщина предпочитает игнорировать критику окружающих и считает, что вступать в полемику бесполезно.

Энни Найт, прославившаяся, среди прочего, секс-марафоном с 583 мужчинами за 6 часов, отмечает, что главным плюсом своей работы она считает возможность финансово помогать матери, которая ее вырастила.

Ранее Энни Найт разочаровало, что ее бывшая подруга, скандальная порнозвезда Бонни Блю, слишком легко отделалась после ареста на Бали. Ей грозило лишение свободы на срок до 15 лет за производство порнографии, однако суд, рассматривавший дело, избрал более легкое наказание.

Читайте нас также:
#эротика #поддержка #дружба #критика #порнография #семейные отношения #арест
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
2
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Жившая в Латвии мать детей Павла Дурова съехала из дома в Швейцарии
Изображение к статье: Три любви на всю жизнь: почему эта теория так точно описывает наши отношения
Изображение к статье: Из-за античных руин может выглянуть и совсем недавнее прошлое. Иконка видео
Изображение к статье: Найден простейший способ снизить риск смерти от рака

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире
Изображение к статье: Молодые решили забить на родителей. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Экс-канцлер Шрёдер выступил за нормализацию отношений с РФ
В мире
Изображение к статье: Латвийские власти напомнили Трампу о потерях Латвии в Афганистане и Ираке
Политика
1
Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео