Раскрыта одна из важнейших привычек для поддержания здоровья психики 0 303

Lifenews
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыта одна из важнейших привычек для поддержания здоровья психики
ФОТО: Unsplash

Врач: риск депрессии повышается из-за нерегулярного режима сна.

Регулярный режим сна является одной из важнейших привычек для поддержания здоровья психики, заявил врач Хоакин Диес. Его слова приводит издание Infobae.

По словам Диеса, если человек не засыпает и не просыпается в одно и то же время, то у него повышается риск развития тревожности и депрессии. Среди других негативных последствий нерегулярного режима сна на психику он выделил раздражительность, трудности с концентрацией внимания, запоминанием и обучением.

#медицина #врач #депрессия #сон #привычки #психика #здоровье
Видео