Регулярный режим сна является одной из важнейших привычек для поддержания здоровья психики, заявил врач Хоакин Диес. Его слова приводит издание Infobae.

По словам Диеса, если человек не засыпает и не просыпается в одно и то же время, то у него повышается риск развития тревожности и депрессии. Среди других негативных последствий нерегулярного режима сна на психику он выделил раздражительность, трудности с концентрацией внимания, запоминанием и обучением.