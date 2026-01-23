Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Можно купить за 8 000 000 евро виллу «патриотки» Белоцерковской на Лазурном берегу 0 400

Lifenews
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Прекрасная дама переживает временные трудности.

Прекрасная дама переживает временные трудности.

В 55 лет "патриотке" срочно потребовались денюжки.

Французскую виллу Ники Белоцерковской, которая досталась ей после развода с миллиардером Борисом Белоцерковским, выставили на аукцион. Об этом сообщает телеграм-канал "Небожена", уточняя, что элитная недвижимость до последнего времени была в залоге у банка.

"В зелёной комнате когда-то останавливался Черчилль, соседкой слева была Грета Гарбо. В нулевых здесь были крутые вечеринки. Олег Бойко, галеристка Стелла Кей, бизнесмен Алекс Шусторович, певица Миранда Миринашвили танцевали под "УмаТурман", — говорится в посте.

Стартовая цена лота составляет почти 8 млн евро. Кроме того, в России у 55-летней Белоцерковской образовался долг в размере свыше 40 млн рублей (400 000 евро), сообщает телеграм-канал "Миллиарды" со ссылкой на данные из картотеки судебных дел. Однако взыскать эти деньги не получится, так как ИП Белоцерковской закрыли "из-за невозможности найти должника или какое-то принадлежащее ему имущество", отметили здесь.

Сама Белоцерковская пока никак не прокомментировала эти сообщения. Однако в своих соцсетях недавно она жаловалась, что российские власти заблокировали её сайт с рецептами, существовавший около 20 лет, а сама она столкнулась с жизненными трудностями.

Ранее Белоцерковская, которая уже долгое время живёт за границей, покинула основанный ею в России журнал "Собака.ру".

О разводе с владельцем российского вендингового оператора Uvenco Борисом Белоцерковским Ника Белоцерковская сообщила в декабре 2017 года. Позже она заявляла в одном из интервью, что после развода ей в том числе досталась вилла во Франции. Речь идёт об особняке на побережье Прованса, в курортной коммуне Кап-д’Ай, которая граничит с Монако.

Брак супругов продолжался семнадцать лет, у них есть два общих сына и по одному ребёнку от предыдущих браков. Вскоре Белоцерковский женился на галеристке Полине Аскери на 30 лет младше него, с которой впоследствии со скандалом развёлся.

В 2014 году рок-группа «Ленинград» представила на своем официальном канале YouTube клип на песню «Патриотка». В ролике снялась блогер и издатель Ника Белоцерковская. Героиня Белоцерковской появляется в кадре в шапке-ушанке, периодически сменяя ее на кокошник. Девушку всюду сопровождает чучело медведя. В видео фигурируют соленые огурцы, пельмени, черствый хлеб, березы, бублики и другие элементы, которые ассоциируются с Россией. В то же время девушка демонстрирует симпатию и к западным ценностям, примеряя дорогие шубы и перстни в иностранных бутиках. «Для страны своей немало натворила дел я смело. Перестала есть я сало и футбол сама смотрела», — звучит в песне. В припеве повторяются слова: «Я четко патриотка».

Читайте нас также:
#звезды #недвижимость #развод #долги #социальные сети #аукцион #знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Жившая в Латвии мать детей Павла Дурова съехала из дома в Швейцарии
Изображение к статье: Три любви на всю жизнь: почему эта теория так точно описывает наши отношения
Изображение к статье: Из-за античных руин может выглянуть и совсем недавнее прошлое. Иконка видео
Изображение к статье: Найден простейший способ снизить риск смерти от рака

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире
Изображение к статье: Молодые решили забить на родителей. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Экс-канцлер Шрёдер выступил за нормализацию отношений с РФ
В мире
Изображение к статье: Латвийские власти напомнили Трампу о потерях Латвии в Афганистане и Ираке
Политика
1
Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео