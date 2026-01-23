Французскую виллу Ники Белоцерковской, которая досталась ей после развода с миллиардером Борисом Белоцерковским, выставили на аукцион. Об этом сообщает телеграм-канал "Небожена", уточняя, что элитная недвижимость до последнего времени была в залоге у банка.

"В зелёной комнате когда-то останавливался Черчилль, соседкой слева была Грета Гарбо. В нулевых здесь были крутые вечеринки. Олег Бойко, галеристка Стелла Кей, бизнесмен Алекс Шусторович, певица Миранда Миринашвили танцевали под "УмаТурман", — говорится в посте.

Стартовая цена лота составляет почти 8 млн евро. Кроме того, в России у 55-летней Белоцерковской образовался долг в размере свыше 40 млн рублей (400 000 евро), сообщает телеграм-канал "Миллиарды" со ссылкой на данные из картотеки судебных дел. Однако взыскать эти деньги не получится, так как ИП Белоцерковской закрыли "из-за невозможности найти должника или какое-то принадлежащее ему имущество", отметили здесь.

Сама Белоцерковская пока никак не прокомментировала эти сообщения. Однако в своих соцсетях недавно она жаловалась, что российские власти заблокировали её сайт с рецептами, существовавший около 20 лет, а сама она столкнулась с жизненными трудностями.

Ранее Белоцерковская, которая уже долгое время живёт за границей, покинула основанный ею в России журнал "Собака.ру".

О разводе с владельцем российского вендингового оператора Uvenco Борисом Белоцерковским Ника Белоцерковская сообщила в декабре 2017 года. Позже она заявляла в одном из интервью, что после развода ей в том числе досталась вилла во Франции. Речь идёт об особняке на побережье Прованса, в курортной коммуне Кап-д’Ай, которая граничит с Монако.

Брак супругов продолжался семнадцать лет, у них есть два общих сына и по одному ребёнку от предыдущих браков. Вскоре Белоцерковский женился на галеристке Полине Аскери на 30 лет младше него, с которой впоследствии со скандалом развёлся.

В 2014 году рок-группа «Ленинград» представила на своем официальном канале YouTube клип на песню «Патриотка». В ролике снялась блогер и издатель Ника Белоцерковская. Героиня Белоцерковской появляется в кадре в шапке-ушанке, периодически сменяя ее на кокошник. Девушку всюду сопровождает чучело медведя. В видео фигурируют соленые огурцы, пельмени, черствый хлеб, березы, бублики и другие элементы, которые ассоциируются с Россией. В то же время девушка демонстрирует симпатию и к западным ценностям, примеряя дорогие шубы и перстни в иностранных бутиках. «Для страны своей немало натворила дел я смело. Перестала есть я сало и футбол сама смотрела», — звучит в песне. В припеве повторяются слова: «Я четко патриотка».