18-летняя дочь певицы Глюкозы испортила ее недвижимость 0 450

Lifenews
Дата публикации: 24.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вдруг бывает только глюк.

Вдруг бывает только глюк.

В то время, как мама увлечена сменой имиджа, ей преподнесли неприятный сюрприз.

18-летняя Лидия Чистякова, дочь певицы Глюкозы, стала виновницей пожара в ванной комнате их дома. Девушка пыталась позвать кого-нибудь на помощь, однако к моменту, когда её услышали, ситуация уже вышла из‑под контроля. Об этом Глюкоза рассказала в эфире в шоу Ильи Соболева «Токсики».

Слышу крик, ор и мат. Я выхожу, а весь коридор в дыму, горит ванная, потом бегут люди с огнетушителями. Она просто поставила свечку, свечка загорелась и перешла на корзинку, в которой лежали расчёски. Лаки загорелись, пошла занавеска, короче, сгорела ванная», — поделилась певица.

Кроме того, Глюкоза отметила, что отреагировала на крики о помощи не сразу, потому что её дети «часто орут и чем-то недовольны». По словам артистки, дочери нередко устраивают ей такие сюрпризы.

Напомним, что недавно Глюкоза решила кардинально сменить свой имидж. Такие перемены во внешности стали шоком для всех, в том числе и для её мужа. Певица не стала ничего скрывать от публики и рассказала про первую реакцию супруга на новый образ.

gluu.png

«Если честно, то иногда он какое-то время находится в шоке. <…> И вообще, если посмотреть искусство, которое он коллекционирует и собирает, то у него как бы какие-то моменты тоже присутствуют неординарности. Ему это нравится. Ну, вообще нравится современное искусство. Мне кажется, что современное искусство, оно должно быть слегка сумасшедшим. Вот это вот сумасшествие, оно и даёт вот этот вот крутой выстрел», — объяснила артистка.

#пожар #шоу-бизнес #музыканты #семейные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

