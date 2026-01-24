«Она надеется, что Бруклин одумается и поймет, что происходит на самом деле».

Предполагаемая вражда в семье Бекхэмов достигла новых высот: появились сообщения о том, что Бруклин попросил своих родителей поговорить с ним через его адвокатов.

Слухи о размолвке между Бруклином Бекхэмом, 26 лет, и Николой Пельтц , 30 лет, ходят с тех пор, как три года назад они поженились, и в последние несколько месяцев эти предположения усилились после того, как продавец острого соуса, по всей видимости, заблокировал своих родителей в социальных сетях.

Дэвид и Виктория Бекхэм заметно отсутствовали на церемонии обновления брачных клятв в Бруклине в августе, а недавний документальный фильм Виктории на Netflix вызвал еще больше вопросов.

Несмотря на загадочные сообщения в социальных сетях , семья в основном хранит достойное молчание по поводу слухов о продолжающейся вражде.

Но необъяснимое отсутствие Бруклина на праздновании 50-летия его отца Дэвида убедило большинство фанатов в том, что что-то определенно происходит.

Мы подготовили для вас хронологию семейной вражды, все слухи и историю её начала – давайте разберёмся.

Драма со свадебными платьями Виктории и Николы Пельтц

В 2022 году появились сообщения о том, что Никола отказалась надеть одно из платьев, созданных иконой моды Викторией, в день свадьбы.

«Ни одна семья не идеальна. Ни одна семья», — сказала она газете Sunday Times в октябре того же года, объясняя, что она, ее мать Виктория и ее давний стилист обсуждали в чате идеи свадебных дизайнеров.

Как сообщается, Виктория написала матери Николы, что ее ателье не сможет изготовить платье вовремя, поэтому они перегруппировались и «придумали что-то другое».

Размолвка между Бруклином и Ромео из-за Ким Тернбулл

В апреле Крузу пришлось опровергать слухи о вражде между его братьями из-за девушки Ромео, Ким.

Поклонники утверждают, что она сначала встречалась с Бруклином, и это, по их мнению, стало причиной разлада между братом и сестрой.

В удалённом позже сообщении один человек прокомментировал фотографии Ромео и Ким с отдыха: «Уместно ли встречаться ещё и с бывшей девушкой твоего брата? Круто», но Круз ответил: «Бруклин и Ким никогда не встречались».

Бруклин и Никола пропустили день рождения Дэвида.

Слухи о разладе только усилились после того, как Бруклин и Никола не присутствовали ни на одном из празднований 50-летия его отца Дэвида в мае.

Источник сообщил изданию Metro, что Бруклин хочет помириться с отцом и был огорчен тем, что не сможет присутствовать на его грандиозной вечеринке.

«Бруклин разочарован в себе из-за того, что не смог присутствовать на вечеринке по случаю 50-летия Дэвида, — сказали они. — Он хочет, чтобы все вернулось на круги своя, но чувствует, что раскол глубоко разделил семью».

Источник, близкий к ситуации, пояснил, что Виктория отчаянно надеется, что ее сын "поправится" .

«Она надеется, что Бруклин одумается и поймет, что происходит на самом деле», — сказали они. «Они всегда были очень дружной семьей, и видеть, как обстоят дела сейчас, стало для Виктории и Дэвида сокрушительным ударом».

Он не только пропустил вечеринку, но и не участвовал в рыбалке Дэвида с Крузом и Ромео — это бывший футболист признал в социальных сетях , отметив Бруклина на фотографиях с поездки и написав: «Нам тебя не хватало».

Бруклин также хранил молчание в День отца и не упомянул о присвоении бывшему футболисту рыцарского звания в социальных сетях, но подогрел слухи, когда позже опубликовал трогательное сообщение для своего тестя, Нельсона Пельтца, в честь его дня рождения .

Ужин Бруклина и Николы с Гарри и Меган.

Недавно появились сообщения о том, что принц Гарри и Меган Маркл пригласили Бруклина и Николу на ужин, чтобы выразить свою поддержку .

Говорят, что они неожиданно пригласили молодую пару на ужин, поскольку их сблизили схожие «токсичные» семейные ситуации. Источник сообщил изданию The Sun , что вся четверка ужинала в особняке Сассексов стоимостью 11 миллионов фунтов стерлингов в Монтесито, штат Калифорния .

Утверждается, что «Гарри был полностью осведомлен о ситуации и предложил Бруклин свою непоколебимую поддержку, поскольку сам пережил нечто подобное, а Меган и Никола нашли общий язык после того, как обе стороны были обвинены в создании раскола в семьях своих мужей».

Бруклин поддерживает эмоциональное заявление Николы и Круза.

В мае Бруклин, похоже, намекнул на не совсем честную игру со своими родителями , опубликовав в Instagram видео с Николой и подписью, в которой поклялся всегда «выбирать [её]» .

Он написал: «Весь мой мир, я буду любить тебя вечно, я всегда выбираю тебя, малышка, ты самый удивительный человек, которого я знаю, мы с тобой навсегда, малышка».

В ответ Круз опубликовал в своей истории в Instagram сообщение, посвященное своей маме, папе и братьям и сестрам .

20-летний парень поделился фотографией, на которой он запечатлен вместе с Дэвидом и Викторией, а также с Бруклином, его 22-летним братом Ромео и 13-летней Харпер.

По мнению фанатов, это был способ показать, на чьей он стороне, и он написал: «Я люблю свою семью, я люблю вас больше всего на свете, мама и папа, вы подарили нам жизнь и заботились о нас несмотря ни на что, я не могу передать словами, как нам всем повезло, что вы есть в нашей жизни».