Франкфурт и побережье Балтики: ничего общего. Кроме того, что они получили солидные рекомендации. И на 2026‑й год здесь выпадает кое-что немаловажное. Франкфурт в этом году был объявлен «Всемирной столицей дизайна» и в ближайшие дни и месяцы примет более 200 мероприятий, посвященных этой теме. Кроме того, в районе Вестенд откроется новая Еврейская академия — центр образования и культуры.

Посетителям также рекомендуется посетить Новый Старый город Франкфурта (квартал Дом-Рёмер), где можно увидеть сочетание исторических фахверковых домов и современной архитектуры.

В зависимости от времени года, когда вы посетите город, здесь всегда найдется множество мероприятий и культурных предложений – от живописных прогулок вдоль реки и концертов под открытым небом и дегустаций вин летом до праздничных ярмарок и зимней иллюминации зимой.

Советы для вашей поездки

Благодаря расположению крупнейшего в Германии международного аэропорта, иностранные туристы без труда смогут приземлиться здесь напрямую, прибывая в Германию из-за рубежа.

Путешественники, путешествующие внутри страны, могут добраться до Франкфурта на поезде из большинства крупных городов страны.

Благодаря развитой транспортной сети города, включая аэропорт и железнодорожный вокзал, остановку здесь можно легко включить в более длительные поездки по Германии или Европе. Например, те, кто прибывает из центральной или северной Германии, могут легко остановиться здесь по пути в Баден-Баден или из него.

Подумайте, прежде чем бронировать отель слишком близко к центральному железнодорожному вокзалу города. Хотя он и не так опасен, как иногда говорят, печально известный район Банхофсфиртель, там может быть, мягко говоря, довольно неприглядно. Но колоритно. Мы там останавливались и горя не знали.

Балтийское побережье

Балтийское побережье Северной Германии, пожалуй, является одной из скрытых жемчужин страны для спокойного отдыха на природе. Именно поэтому оно было включено в один из недавних рейтингов лучших мест Германии по версии Lone­ly Plan­et .

Немцы, безусловно, знают о побережье страны как о месте отдыха с песком и волнами. Но за пределами страны мало кто из путешественников задумывается о посещении немецких пляжей, а некоторые природные достопримечательности, такие как Национальный парк Ясмунд на острове Рюген или разнообразие птиц на полуострове Дарсс-Цингст, безусловно, стоят того, чтобы их посетить.

Советы для вашей поездки

Балтийское побережье Германии усеяно полуостровами и островами причудливой формы. Это шедевр природы и человеческого творчества.

В числе крупных городов, из которых можно планировать поездки, — Фленсбург, Киль, Любек и Росток, а между ними расположено множество уединенных прибрежных городков, расположенных вдали от проторенных туристических маршрутов. Плюс курортные зоны вроде Херингсдорфа, откуда два шага до польского Свиноустья (Свинемюнде). Можно постоять одной ногой в Германии (о, нудистские пляжи!), а другой в Польше (сравните цены!).

Но если вы еще не бывали на северо-восточном побережье Германии, то многодневное пребывание на острове Рюген — это отличный вариант. Здесь вы сможете увидеть упомянутый выше национальный парк Ясмунд с его белыми меловыми скалами, которые иногда сравнивают со скалами Дувра, а также выбрать из бесчисленного множества кемпингов, пляжей и бухт острова для исследования.

Если вы ищете увлекательное приключение с велопрогулкой и ночевкой на природе, летняя поездка на остров Рюген также может стать отличным вариантом, поскольку остров достаточно большой, чтобы объехать его на велосипеде за пару дней или даже неделю, в зависимости от ваших планов.

Единственно: в хорошую погоду здесь довольно многолюдно.

Добраться сюда можно на автомобиле или поезде до Штральзунда. Который и сам по себе хорош.