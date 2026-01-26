Baltijas balss logotype
Секрет счастья после 60: как стабильные отношения влияют на здоровье и настроение в старости

Lifenews
Дата публикации: 26.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Секрет счастья после 60: как стабильные отношения влияют на здоровье и настроение в старости

Исследования показывают, что долгосрочные романтические связи не только приносят радость в молодости, но и формируют психологическое и физическое благополучие в зрелом возрасте.

Влияние стабильных отношений на здоровье

Участники исследования PsyPost, охватившего более 18 тысяч представителей поколения «бэби-бумеров», показали: люди, состоявшие в стабильном браке, чувствовали себя счастливее после 60 лет по сравнению с разведенными, одинокими или теми, кто часто менял партнеров.

Стабильные отношения обеспечивают эмоциональную поддержку, снижают стресс и тревожность, помогают избегать депрессии и одиночества. Партнер также способствует формированию здоровых привычек — правильному питанию, физической активности и регулярным медицинским обследованиям.

Жизненные сценарии и долгосрочное счастье

Исследователи выделили пять типов отношений:

  • Стабильный брак — долгосрочный первый брак после короткого периода свиданий.
  • Повторный брак — развод и новый брак в зрелом возрасте.
  • Развод без повторного брака.
  • Серийное сожительство — частые отношения и смена партнеров.
  • Одиночество — отсутствие постоянного партнера и опыта серьезных отношений.

Результаты показали, что наибольший уровень счастья в старости отмечался у тех, кто состоял в стабильном браке. Наибольшее падение качества жизни фиксировалось у разведенных с низким уровнем образования, что указывает на влияние социальных и материальных ресурсов на долгосрочное благополучие.

Вывод

Стабильные и поддерживающие отношения — это не только романтика, но и инвестиция в здоровье, счастье и качество жизни в старости. В мире быстрых знакомств и цифровых взаимодействий поддержка и стабильность партнера остаются ключом к долгосрочному благополучию.

источник

#брак #отношения #счастье #одиночество #исследования #здоровье #психология #старость
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
