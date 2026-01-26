Исследования показывают, что долгосрочные романтические связи не только приносят радость в молодости, но и формируют психологическое и физическое благополучие в зрелом возрасте.
Влияние стабильных отношений на здоровье
Участники исследования PsyPost, охватившего более 18 тысяч представителей поколения «бэби-бумеров», показали: люди, состоявшие в стабильном браке, чувствовали себя счастливее после 60 лет по сравнению с разведенными, одинокими или теми, кто часто менял партнеров.
Стабильные отношения обеспечивают эмоциональную поддержку, снижают стресс и тревожность, помогают избегать депрессии и одиночества. Партнер также способствует формированию здоровых привычек — правильному питанию, физической активности и регулярным медицинским обследованиям.
Жизненные сценарии и долгосрочное счастье
Исследователи выделили пять типов отношений:
- Стабильный брак — долгосрочный первый брак после короткого периода свиданий.
- Повторный брак — развод и новый брак в зрелом возрасте.
- Развод без повторного брака.
- Серийное сожительство — частые отношения и смена партнеров.
- Одиночество — отсутствие постоянного партнера и опыта серьезных отношений.
Результаты показали, что наибольший уровень счастья в старости отмечался у тех, кто состоял в стабильном браке. Наибольшее падение качества жизни фиксировалось у разведенных с низким уровнем образования, что указывает на влияние социальных и материальных ресурсов на долгосрочное благополучие.
Вывод
Стабильные и поддерживающие отношения — это не только романтика, но и инвестиция в здоровье, счастье и качество жизни в старости. В мире быстрых знакомств и цифровых взаимодействий поддержка и стабильность партнера остаются ключом к долгосрочному благополучию.
