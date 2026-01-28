Baltijas balss logotype
Новое тело Горбачевой: в 37 лет кинозвезда нагуляла женственные формы 0 455

Lifenews
Дата публикации: 28.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Прекрасная Ирина Анатольевна.

Прекрасная Ирина Анатольевна.

«Главное – это душевное состояние. А вес – это дело наживное», - уверяют ее поклонники.

Как выяснилось, в жизни звезды сериала «Чики» произошло много событий, которые отразились на ее физическом и ментальном состоянии. Если раньше брюнетку ругали за худобу, то теперь критикам впору разве что разводить руками…

Два года назад Ирина Горбачева подверглась хейту из-за внешнего вида. «Кожа да кости!» - именно так отзывались об артистке недоброжелатели. Судя по всему, с тех пор утекло много воды. Как призналась звезда – за последние полгода она набрала 13 кг. Теперь брюнетка пытается полюбить себя в новом теле. С этой задачей, со смехом признается красотка, она справляется с переменным успехом.

gorbbb.png

Для подписчиков артистки стало шоком, что любимица не постеснялась раздеться на камеру, предъявив на суд критиков все без исключения изъяны. При этом, надо отдать должное Ирине, она решила избавляться от предательских килограммов поэтапно, не рубя сплеча. Пережив множество невзгод, Горбачева теперь относится к своему здоровью с особым трепетом.

«За 25-й год мое тело прожило огромный путь и трансформацию, от сухой «красной королевы» с весом в 73 (а бывало и 68, но об этом позже) до той которая выпустив спектакль « Почему я?» В супер сжатый срок, с огромным стрессом иииии... - разжала его компенсацией (едой) в 86 кг... 7+6 итого 13...кг за полгода - гормональный сбой, кишечные дела, стресс, влюбленность и разлюбленность, гастроли и прочие радости ремонта длинною в 2 года», - призналась артистка.

Но поклонники поспешили поддержать любимицу. Зная, как Ирина Горбачева идет к намеченной цели, никто из них не сомневается: к лету артистка снова будет стройняшкой. Да и несмотря на изрядное количество «наеденных» килограммов, звезда по-прежнему выглядит прекрасно. «Отлично выглядите, ну немного женского жирка, подумаешь»; «Главное – это душевное состояние. А вес – это дело наживное»; «К лету снова будете длиннющие ноги показывать в мини»; «прекрасна в любом весе – королева наша», - высказались фолловеры.

И.Горбачева родилась 10 апреля 1988 года в городе Жданов (ныне Мариуполь) Донецкой области Украинской ССР. В детстве занималась вокалом и хореографией. В 1997 году вместе с родителями и братом переехала в Подмосковье, в город Королёв.

Отец — Анатолий Игоревич Горбачёв. Мать умерла от рака, когда Ирине было 9 лет. Старший брат — Денис, брат-близнец — Игорь.

В марте 2015 года вышла замуж за актёра кино Григория Калинина. Летом 2018 года они развелись.

В июле 2021 года вышла замуж за украинского музыканта Антона Савлепова (участника проектов Quest Pistols и «Агонь»). Позднее пара развелась. «Я понимала, надо прекращать отношения, но не прекращала. Это был мазохизм. По-настоящему я бы даже это не назвала обоюдной любовью, была больше созависимость. И его в том числе», — отмечала Горбачева в шоу «Сама Меньшова».

#звезды #диета #развод #тело #самооценка #здоровье
Видео